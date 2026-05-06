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Por Redacción Red43

“Hay una bebé sin papá”: el desgarrador mensaje de la familia del motociclista muerto en la ruta 3

Joel Gatica tenía 26 años y falleció en un choque contra una camioneta. La familia pide testigos del accidente “para que se haga justicia”. El joven trabajaba en el aeropuerto de Trelew.
Por Redacción Red43

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Tras el choque fatal ocurrido este martes en la Ruta Nacional Nº 3, en el acceso norte de Trelew, se conoció la identidad del motociclista fallecido. Se trata de Joel Gatica, de 26 años. En las últimas horas, su familia difundió un mensaje en redes sociales en el que pidió testigos y reclamó justicia por lo ocurrido.

 

El posteo fue realizado por su hermana, quien describió la rutina del joven: “Mi hermano iba a trabajar, trabajaba en el aeropuerto, lo único que hacía era trabajar y estar con su hijita”. En el mismo mensaje, agregó: “Hay una bebé de un añito sin su papá, una mamá destrozada. Nadie nos devuelve a mi hermano”.

 

En la publicación, la familia solicitó colaboración para avanzar en la investigación: «Si hay testigos, ayúdennos a hacer justicia. Tiene que pagar”. También expresó: “Esto es una pesadilla horrible”. El siniestro ocurrió a la altura de la estación de servicio Mica y fue protagonizado por una camioneta Subaru Ascent y una motocicleta.

 

Según indicó el jefe de la Comisaría Segunda, Diego Correa, testigos señalaron que el conductor del vehículo habría invadido el carril contrario al intentar un adelantamiento, impactando de frente contra la moto que circulaba en dirección a Puerto Madryn. El joven murió en el lugar producto de las lesiones. En otro tramo del mensaje, su hermana lo definió como: “El más tranquilo, el que no se metía en problemas”. Y cerró: “Te amo hermanito y voy a cuidar de tu hija”. La investigación continúa para determinar la mecánica del hecho y posibles responsabilidades.

 

 

 

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