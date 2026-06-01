Bomberos de Esquel se capacitaron en Río Negro

Cinco integrantes del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Esquel completaron con éxito el curso de Operador de Rescate Vehicular en Híbridos y Eléctricos. La intensa capacitación se llevó a cabo durante los días 30 y 31 de mayo en la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro, y estuvo bajo la instrucción de Yoel Kreder, referente y representante de Rescate Vehicular Argentina.

Tras el regreso de la delegación, desde el cuartel local hicieron extensivo un sincero agradecimiento a todas las partes que hicieron posible esta necesaria jornada de formación. En primer lugar, destacaron el apoyo constante de la Honorable Comisión Directiva y del Jefe del Cuerpo Activo para impulsar la profesionalización del personal. Asimismo, reconocieron el enorme compromiso de los propios voluntarios, quienes una vez más restaron tiempo a sus familias y a su descanso personal para seguir adquiriendo conocimientos fundamentales para el servicio.

La institución también dedicó un párrafo especial para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Dina Huapi. Valoraron enormemente el esfuerzo impecable en toda la logística del evento brindado por su Jefatura, Comisión Directiva y todo el personal de esa localidad. El agradecimiento se extendió a los camaradas de los diversos cuarteles de la región que participaron de la experiencia, y a la firma Departamentos Limay por la cálida hospitalidad brindada durante la estadía. Con estas nuevas herramientas, el cuartel de Esquel continúa preparándose para brindar el mejor servicio técnico y de seguridad a toda la comunidad.