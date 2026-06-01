Invitan a descubrir los secretos de la reproducción sexual en las plantas

Quienes disfrutan de la naturaleza y sienten curiosidad por los procesos que hacen posible la vida vegetal podrán conocer más sobre el tema este sábado en Lago Puelo.

El Parque Nacional Lago Puelo anunció una charla sobre reproducción sexual en las plantas que abordará los mecanismos, desafíos y estrategias que utilizan distintas especies para perpetuarse y adaptarse a su entorno.

La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de junio a las 11 de la mañana en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo y estará abierta a todo público, sin necesidad de inscripción previa.

Una mirada al ciclo de vida de las plantas

Bajo el título "La reproducción sexual en las plantas y sus altibajos", la propuesta invita a recorrer algunos de los aspectos más llamativos del mundo vegetal.

Según adelantaron desde el Parque Nacional Lago Puelo, durante el encuentro se explorarán los distintos mecanismos que intervienen en la reproducción de las plantas, así como los obstáculos y oportunidades que enfrentan a lo largo de su ciclo de vida.

La charla buscará acercar conocimientos científicos de manera accesible, permitiendo comprender cómo las plantas logran reproducirse, dispersar sus genes y adaptarse a condiciones ambientales cambiantes.

Además de su valor biológico, estos procesos son fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas y para la conservación de muchas especies nativas.

Un especialista al frente de la actividad

La exposición estará a cargo del doctor Javier Puntieri, investigador del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, organismo que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Parque Nacional Lago Puelo, el CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro.

O.P.