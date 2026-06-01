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01 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: limpieza de canales en la calle Dr. Castro

La Dirección de Servicios Públicos de Trevelin realiza trabajos de mantenimiento en los desagües de la calle Dr. Castro para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones urbanas. 
Por Redacción Red43

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La Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes se encuentra ejecutando tareas de limpieza y mantenimiento de los canales de desagüe ubicados sobre la calle Dr. Castro. Desde el área explicaron que estos trabajos tienen como objetivo principal mejorar de manera integral el escurrimiento del agua y mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana, lo que contribuye de forma directa al correcto funcionamiento de todo el sistema de drenaje de la localidad.

 

Debido a la presencia de operarios y equipos pesados en la vía pública, las autoridades municipales solicitaron de manera especial a los conductores, peatones y ciclistas que circulen con extrema precaución por los sectores intervenidos, respetando en todo momento las indicaciones del personal y la maquinaria afectada a las tareas de acondicionamiento.

 

Por otra parte, desde el municipio recordaron a la comunidad que los canales de desagüe no son espacios aptos para depositar restos de poda, césped, hojas, escombros ni residuos de ningún tipo. Advirtieron que la acumulación de estos materiales obstruye de forma inmediata el paso del agua y puede provocar graves anegamientos e inundaciones que terminan afectando a los propios vecinos y vecinas, incluso frente a sus propias viviendas.

 

Finalmente, remarcaron que mantener los canales limpios es una responsabilidad compartida por todos, ya que el correcto funcionamiento de la infraestructura depende también del compromiso de cada habitante con el cuidado y la preservación de los espacios públicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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