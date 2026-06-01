Comenzarán las obras del Portal Confluencia

El Gobierno de Río Negro anunció el inicio de la construcción del Portal Confluencia en el Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE), uno de los espacios naturales más visitados de la Comarca Andina. La obra se desarrollará en los próximos días y estará orientada a mejorar las tareas de control de accesos, monitoreo del área y recepción de visitantes.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático solicitaron a quienes circulen por el sector hacerlo con precaución debido a la presencia de maquinaria, materiales de construcción y personal afectado a los trabajos.

La obra

El nuevo Portal Confluencia estará ubicado en uno de los puntos de ingreso más utilizados por turistas y residentes que recorren los senderos y circuitos del área protegida.

Según la información oficial, la infraestructura permitirá concentrar tareas vinculadas al control territorial, la fiscalización ambiental y la atención de quienes ingresan al ANPRALE.

Además, se prevé que las instalaciones mejoren las condiciones de trabajo para los agentes de conservación y los equipos técnicos que desarrollan actividades dentro del área.

Mientras duren las obras, podrían registrarse cambios temporales en la circulación habitual de la zona, por lo que se recomendó respetar la señalización y las indicaciones del personal presente en el lugar.

Qué es el ANPRALE

El Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido forma parte del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro y fue creada con el objetivo de conservar la biodiversidad y promover el uso sustentable de los recursos naturales.

Se extiende sobre unas 65.000 hectáreas de Bosque Andino Patagónico, desde el valle del río Manso hasta el límite con Chubut y desde el río Azul hasta la frontera con Chile.

Su territorio incluye bosques de lenga, coihue, ñire y ciprés, además de lagunas, ríos, arroyos, mallines, turberas y ambientes de alta montaña que constituyen algunos de sus principales valores de conservación.

Un corredor biológico entre dos parques nacionales

Por sus características ambientales, el área protegida cumple una función importante como corredor biológico entre los parques nacionales Nahuel Huapi y Lago Puelo.

Entre las especies que habitan estos ambientes se encuentran el huemul, el pudú-pudú, el puma, el monito del monte, el carpintero gigante y el pato de los torrentes, entre otras.

La importancia ecológica del ANPRALE llevó a que, desde 2007, forme parte de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica, una de las áreas de conservación más extensas del país.

Con la construcción del Portal Confluencia, se incorporará una nueva infraestructura dentro de este espacio natural, donde cada año miles de visitantes recorren senderos, refugios y circuitos de montaña en el entorno de El Bolsón.

O.P.