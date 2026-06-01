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Por Redacción Red43

La Escuela Jorge Solari retoma sus clases de karting

El próximo sábado 6 de junio, la institución convoca a sus alumnos y a nuevos interesados a una jornada de formación en el Kartódromo Miguel Tosca Hernández.
Por Redacción Red43

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La Escuela Jorge Solari anunció el regreso de sus actividades formativas, invitando a una nueva jornada de aprendizaje y diversión centrada en la pasión por el karting. El evento tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio en el Kartódromo Miguel Tosca Hernández, en el horario de 14 a 17 hs.

 

La propuesta está dirigida tanto a los niños que ya forman parte de la institución, a quienes se convoca a volver a la pista, como a aquellos interesados en sumarse por primera vez a la experiencia. Desde la organización destacan que el espacio está diseñado para aprender en un ambiente seguro y divertido, sin importar el nivel de experiencia previa de los participantes.

 

Los interesados en participar deben confirmar su asistencia comunicándose al número 2945-404753 para asegurar su lugar.

 



M.G

 

 

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