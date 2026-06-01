La Escuela Jorge Solari retoma sus clases de karting

La Escuela Jorge Solari anunció el regreso de sus actividades formativas, invitando a una nueva jornada de aprendizaje y diversión centrada en la pasión por el karting. El evento tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio en el Kartódromo Miguel Tosca Hernández, en el horario de 14 a 17 hs.

La propuesta está dirigida tanto a los niños que ya forman parte de la institución, a quienes se convoca a volver a la pista, como a aquellos interesados en sumarse por primera vez a la experiencia. Desde la organización destacan que el espacio está diseñado para aprender en un ambiente seguro y divertido, sin importar el nivel de experiencia previa de los participantes.

Los interesados en participar deben confirmar su asistencia comunicándose al número 2945-404753 para asegurar su lugar.





M.G