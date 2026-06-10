"Messi mete miedo": la prensa mundial se rinde ante el regreso del 10

El regreso de Lionel Messi a la selección argentina no pasó inadvertido para nadie. A días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el capitán albiceleste disipó cualquier duda sobre su estado físico al liderar el triunfo 3-0 frente a Islandia en Auburn, Alabama. Con apenas 20 minutos en cancha, el rosarino demostró que su vigencia es absoluta, convirtiéndose en el foco de elogios de medios de todo el planeta.





Un impacto inmediato

La prensa internacional coincidió en que la entrada del capitán cambió radicalmente el ánimo del partido. El diario español AS fue el más contundente al titular: "Messi mete miedo", destacando cómo su sola presencia transformó un encuentro que se presentaba trabado.

Por su parte, el medio brasileño Globo Esporte subrayó que el 10 necesitó apenas veinte minutos para ser el protagonista absoluto: "Marcó el segundo gol de penalti, inició la jugada del tercero, anotado por Thiago Almada, y demostró su habilidad en cada intervención". En la misma línea, Lance calificó su actuación como "estelar", remarcando que con su primer toque de balón ya había dejado a Lautaro Martínez solo frente al arquero, acción que derivó en la pena máxima.

El récord que agiganta su leyenda

Más allá de su influencia en el juego, Messi rompió un registro histórico. Con 38 años y 350 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar para la Selección Argentina, superando la histórica marca que ostentaba Ángel Labruna. Este dato fue destacado por Mundo Deportivo y Marca como una muestra de la longevidad y profesionalismo de un jugador que sigue rompiendo barreras.

La visión desde Europa

Desde Francia, el regreso del delantero fue calificado como "impresionante". RMC Sports señaló que el capitán "tranquilizó a toda una nación en menos de dos minutos", mientras que Le Parisien celebró su regreso "triunfal", enfatizando que Messi no mostró rastros de la lesión sufrida hace semanas en el Inter Miami. L’Equipe, por su parte, hizo hincapié en que Argentina cerró su preparación mundialista con señales muy prometedoras gracias al aporte decisivo de su máxima figura desde el banco. Desde Italia, la Gazzetta dello Sport también se sumó a la ola de reconocimientos, destacando el funcionamiento colectivo del equipo argentino y la fluidez ofensiva que alcanzó su pico máximo con el ingreso del capitán.

La palabra del capitán: "Vamos a dejar todo"

Tras el triunfo, Messi se refirió a la expectativa que genera el equipo de cara a la cita mundialista y envió un mensaje directo a los hinchas:



"Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo. La verdad es que es difícil y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso. Vamos a intentar repetirlo, después se puede dar o no, porque es fútbol. Pero no tengan dudas de que a los rivales les va a costar ganarnos porque es una selección muy competitiva", expresó el capitán nacional.