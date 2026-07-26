Reels para mi ciudad: extienden el plazo para ganar los buzos de egresados

La Dirección de Cultura y la Dirección de Género y Diversidad de la Municipalidad de Esquel extendieron el plazo de inscripción y entrega de trabajos para el concurso "Reels para mi ciudad" hasta el 31 de agosto. La convocatoria está destinada a estudiantes que cursan el anteúltimo año en escuelas secundarias públicas de la ciudad y ofrece como premio la confección de los buzos de egresados para la promoción 2027.

La propuesta busca impulsar que los adolescentes produzcan contenidos audiovisuales en formato vertical con una duración de entre 15 y 60 segundos. Los ejes temáticos sugeridos abarcan los vínculos saludables, el cuidado mutuo, la prevención de violencias, el consentimiento, los celos, el control en las relaciones, la violencia simbólica y la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Para participar, cada curso debe conformar un equipo y contar con el acompañamiento de un adulto responsable, ya sea un padre, madre, tutor o docente de la institución. La inscripción se realiza de manera virtual completando el formulario disponible en los enlaces oficiales de Cultura Esquel.

Desde la organización destacaron que el proyecto apunta a ser una construcción colectiva de cada curso. Además, las áreas de Género y Diversidad, junto al Servicio de Protección de Derechos y el Servicio de Adolescencia, brindan capacitaciones y seguimiento para acompañar el desarrollo de los contenidos. Las producciones que logren mayor interacción en las redes sociales obtendrán un punto extra en la evaluación final.

EBW