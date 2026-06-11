Exitosa campaña de vacunación en el ISFD 809 de Esquel

Una nueva jornada de vacunación se realizó en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) 809 de Esquel con el objetivo de completar esquemas de hepatitis B y antitetánica. La actividad estuvo a cargo de enfermeros de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Área Externa.

"Hoy nos encontramos en el Instituto haciendo la campaña de vacunación o completación de esquemas de hepatitis B y antitetánica", explicó Gustavo González, licenciado en Enfermería del Área Externa, quien estuvo acompañado por Mónica Barrera, del Centro de Salud Sargento Cabral; Claudia Ayamilla, supervisora del Área Externa de Enfermería; e Ivana Cáceres, supervisora de Inmunización.

Durante la jornada se aplicaron dosis a estudiantes, docentes y personal de la institución que necesitaban completar sus esquemas. González recordó que "la antitetánica o doble bacteriana es una vacuna que dura 10 años" y señaló que la vacuna contra la hepatitis B está destinada a mayores de 25 años que no hayan completado las tres dosis correspondientes.

Los profesionales destacaron que la vacunación forma parte del trabajo cotidiano que realizan desde los centros de salud. "Nos abarcamos a toda la población, desde el niño desde que nace hasta el último momento de su vida, nosotros tenemos que completar los esquemas de vacunación", afirmó.

Asimismo, remarcaron que las vacunas son gratuitas y están disponibles para toda la comunidad. "Acá en Esquel hay centros de salud donde puede acercarse la persona con su número de documento y nosotros le podemos facilitar la vacuna que necesite", sostuvo, al tiempo que recordó que la inmunización es clave para prevenir enfermedades.

La convocatoria tuvo una respuesta superior a la esperada. "La verdad que superó las expectativas. Había una lista de 20 personas y pusimos más de 40 vacunas", destacó González.

Por último, recordó que los centros de salud funcionan habitualmente de 8 a 16 horas y que los CAPS Don Bosco, Bellavista y Sargento Cabral atienden también los sábados de 8 a 14 horas, brindando una alternativa para quienes no pueden concurrir durante la semana.

R.G