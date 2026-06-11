Jugar no es perder el tiempo: la advertencia global de Naciones Unidas

El juego es una parte esencial del desarrollo integral de cualquier persona, especialmente durante la niñez. A través de estas actividades, los más chicos exploran el mundo, desarrollan habilidades cognitivas, físicas y sociales, y aprenden a interactuar con su entorno de manera sana. Por esta razón, las Naciones Unidas han establecido el 11 de junio para concientizar a los gobiernos sobre la necesidad de garantizar espacios seguros y tiempos de ocio.

La Convención sobre los Derechos del Niño consagra de manera explícita que jugar es un derecho inalienable, un tratado al que nuestro país adhirió para ratificar su compromiso con las infancias. En sintonía con esta mirada global, en Argentina se conmemora además cada 18 de marzo el Día Nacional de la Recreación. Esta fecha es impulsada fuertemente por la Red Nacional de Recreación y tiene mucha presencia en la Patagonia, buscando garantizar el acceso a propuestas lúdicas.

Desde el nodo Chubut de esta red, integrado por técnicos y especialistas en tiempo libre, expresan que "es importante que tengamos en Argentina un día de la recreación, nos costó mucho que se visibilice". Para los promotores de esta fecha en nuestra provincia, el juego no debe ser visto como un simple entretenimiento, sino como una herramienta de bienestar y aprendizaje.

A pesar de su comprobada importancia, en diversas partes del mundo el derecho al juego se ve amenazado por la falta de espacios públicos adecuados y la sobrecarga de obligaciones estructuradas. Por esto, la comunidad global hace un fuerte llamado a la acción para proteger estos momentos. "Garantizar el acceso universal al juego es invertir de forma directa en un futuro más saludable y equitativo para las próximas generaciones", advierten desde Naciones Unidas.

EBW