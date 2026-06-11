Devastador incendio: una familia perdió todo y pide ayuda

Esta mañana, un voraz incendio consumió por completo la casilla de la sede vecinal donde una familia residía desde hace diez años. Roberto Cárcamo, quien habitaba la vivienda junto a su esposa y sus cuatro hijos, relató los dramáticos momentos que vivieron al tener que escapar de las llamas. "Salgo a mirar, la cocina estaba prendida y le digo a mi mujer, a mis hijos, le digo, salgamos. Se está prendiendo fuego", contó Cárcamo, quien sufrió quemaduras en la espalda al intentar rescatar algunas pertenencias.

La destrucción del inmueble fue total. La familia no logró salvar ropa, documentos personales ni teléfonos celulares. "Perdimos todo. Arrancamos con una mano atrás y una mano adelante", expresó el damnificado. Además, lamentó que todo el esfuerzo invertido en mejorar la vivienda quedó reducido a cenizas justo cuando les faltaba colocar apenas un par de puertas para terminar los arreglos correspondientes.

Por su parte, Juan Sepúlveda, referente vecinal, destacó la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta urgente por parte de las autoridades. "Mirá si no se despierta, se queman todos vivos. La posibilidad es que ahora les solucionen el tema lo más breve posible porque ellos ahora no tienen dónde quedar", remarcó el vecino, recordando que existía un acta de compromiso desde hace una década para brindarles una solución habitacional que nunca llegó.

Ante la pérdida absoluta, la comunidad comenzó a organizarse. Sepúlveda indicó que la estructura principal de la sede solo sufrió daños menores en el techo del baño y unos vidrios, por lo que se intentará habilitar allí un espacio durante las tardes para recibir donaciones. Se necesita ropa y elementos de primera necesidad para los niños, que tienen 12, 10, 5 y un año y medio. Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la sede barrial o comunicarse al teléfono 2945 528079.