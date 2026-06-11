Invitan a una caminata para conocer y reflexionar en el Parque Nacional Lago Puelo

El próximo sábado 13 de junio, realizarán una caminata interpretativa en el Parque Nacional Lago Puelo. Se trata de una actividad pensada para acercar a las personas al conocimiento del ambiente a través de la experiencia directa en el bosque.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por el parque para conmemorar el Día Mundial del Ambiente y busca generar un espacio de observación, aprendizaje y reflexión mientras se recorren algunos de los paisajes más representativos del área protegida.

Recorrido para descubrir el bosque desde otra mirada

La actividad se desarrollará en el sendero Pitranto Grande, uno de los circuitos que permite adentrarse en el bosque andino patagónico y conocer algunas de las especies vegetales que forman parte de este ecosistema.

Durante el recorrido, habrá una experiencia guiada orientada a comprender la importancia de la conservación de los ambientes naturales, el valor de la biodiversidad y el vínculo entre las personas y el territorio.

La caminata tendrá una duración aproximada de dos horas y está pensada para público general, ya que no presenta dificultades técnicas ni exigencias físicas particulares.

Actividad gratuita y sin inscripción previa

Desde el Parque Nacional Lago Puelo informaron que la convocatoria será el sábado 13 de junio a las 11 horas. El punto de encuentro será en los sanitarios del Parador Los Huemules.

La participación es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Como recomendación, se solicita asistir con ropa cómoda y abrigada para disfrutar de la actividad en condiciones adecuadas.

En caso de lluvia, la caminata será suspendida.

O.P.