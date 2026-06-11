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Por Redacción Red43

Incendio en el barrio Lennart Englund movilizó a los Bomberos de Esquel

El fuego se desató durante la mañana de este jueves. Vecinos alertaron a las autoridades y personal de Bomberos intervino en el lugar.
Por Redacción Red43

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Un incendio se registró durante la mañana de este jueves 11 de junio en el barrio Lennart Englund de Esquel, conocido anteriormente como barrio Rural Vieja.

 

La situación fue advertida por vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades, lo que motivó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios de Esquel.

 

Por el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego y se aguarda información oficial sobre el alcance del siniestro.

 

 

Noticia en desarrollo.

 

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