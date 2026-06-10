La Escuela Politécnica de Esquel recibió una camioneta Ford para prácticas didácticas

La Escuela Politécnica N° 701 de Esquel vive días de gran entusiasmo tras la llegada de una unidad móvil donada por la empresa Ford, destinada exclusivamente a fines didácticos y pedagógicos. La camioneta, que se encuentra en excelente estado, representa una herramienta fundamental para actualizar los conocimientos de los estudiantes de 5°, 6° y 7° año de la especialidad electromecánica.

La directora de la institución, Andrea Nahuelanca, destacó el valor de este logro que comenzó hace tres años. "Fue una gestión iniciada por la exdirectora, la profesora Claudia Richard, y me toca a mí concluirla y recibirla. Es una alegría enorme; es un crecimiento para nuestros estudiantes que podrán conocer sistemas actuales en cuanto a tecnología, mecánica y electricidad", expresó la directiva.

Nahuelanca explicó que la donación surgió a partir de un programa de Ford para escuelas técnicas, donde la agencia local Pedro Corradi actuó como intermediaria. Si bien la unidad ya está en manos de la escuela, se informó que en agosto se llevará a cabo un acto formal de entrega protocolar con la presencia de representantes de la automotriz.

Por su parte, Leandro Schiaffini, profesor del taller de electromecánica, detalló la importancia de contar con este vehículo para el aprendizaje práctico. "La Politécnica tiene un taller histórico, pero esta camioneta nos viene buenísimo porque viene a actualizar lo que tenemos. Hay sistemas que los chicos estudiaban en teoría y no teníamos cómo mostrarlos; ahora podrán usarlos y practicarlos", señaló el docente.

Schiaffini puso énfasis en la importancia de que los alumnos se enfrenten a tecnologías vigentes y no solo a maquinaria obsoleta. "El día de mañana, cuando se encuentren con vehículos modernos, ya habrán visto algo similar en la escuela", remarcó.

La llegada del vehículo obligó a una reorganización del espacio en el taller. "Estamos moviendo motores y reacomodando todo para que la camioneta pueda estar bajo techo y no se deteriore", explicó el profesor, quien también aclaró que el uso es estrictamente pedagógico.

"Es importante destacar que es una camioneta que no puede circular en la vía pública; no es para manejar ni para jugar. Fue entregada para fines didácticos, para ser desarmada y vuelta a armar en los procesos de aprendizaje", aclaró Schiaffini.

La noticia ha movilizado a los alumnos, quienes desde el primer día se mostraron curiosos y motivados explorando el motor y los componentes de la unidad. Actualmente, cerca de 40 estudiantes de 5°, 6° y 7° año se verán beneficiados directamente por este nuevo recurso, consolidando a la Politécnica 701 como un referente en la formación técnica de la región.







M.G