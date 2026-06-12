Daher Scaglioni: "Necesitamos inversión privada"

Durante su hora de preferencia en el Concejo Deliberante, la concejal de Juntos por el Cambio, Paula Daher Scaglioni, destacó los avances en materia de infraestructura de gas, reivindicó la necesidad de impulsar inversiones privadas y se refirió a la violencia de género tras los recientes casos que conmocionaron al país.

En primer lugar, resaltó la firma de un convenio entre el municipio y Camuzzi para ampliar las conexiones domiciliarias. “Ya casi el 90% de Esquel va a tener conexiones de gas”, afirmó, y señaló que las obras beneficiarán a más de 100 familias.

En ese sentido, respondió a las críticas dirigidas al oficialismo y sostuvo que “los hechos dicen otra cosa” cuando se habla de un “gobierno para ricos”. Además, remarcó que “55 familias de bajos recursos que no pueden pagar estas conexiones van a tener un financiamiento integral de provincia y del municipio”.

La edil también insistió en la necesidad de generar empleo a través de inversiones privadas. “Necesitamos inversión privada, ya no se puede sostener a los vecinos solo con planes”, expresó, y agregó que “necesitamos que se habilite el Parque Industrial, necesitamos generación de empleo genuino para dignificar a los vecinos”.

Durante su intervención, Daher dedicó un reconocimiento a los bomberos voluntarios por su día. “Los bomberos lo que nos enseñan es que todos los días sí existe el bien común”, manifestó, y agradeció su vocación de servicio.

Asimismo, saludó a los periodistas en el marco del 7 de junio y destacó su rol social. “Periodista no es solamente escribir una noticia o estar frente a una cámara, es también preguntar lo que molesta, es contar lo que muchos quieren esconder”, sostuvo.

Finalmente, al referirse a los casos de violencia de género y femicidios, pidió un compromiso más profundo de toda la sociedad y cuestionó el uso político de estas situaciones. “Basta de politizar el dolor”, expresó, al tiempo que reclamó “coherencia” en el abordaje de la problemática y mayores políticas de protección para mujeres, niños, niñas y adolescentes.

“Justicia por Agostina, por las que ya no están, por Ana Canfín, basta de politizar el dolor, coherencia y cuidemos las infancias”, concluyó.

R.G

