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Por Redacción Red43

¿Cómo comprar un 0 km en Esquel? Las alternativas que ofrece Ford

Nelson Ingram, gerente de la sucursal Esquel, repasó la actualidad de la marca, las alternativas de compra disponibles y el alcance comercial que tienen en la región.
Por Redacción Red43

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Nelson Ingram, gerente de Ford en Esquel, se refirió a la actualidad de la marca y destacó la oferta de vehículos disponible, integrada principalmente por SUV y pick ups.

 

"Ford ha hecho algunos cambios, se ha retirado del mercado de los sedanes y pasó directamente de SUV a pick up", señaló. Entre los modelos mencionó la Territory dentro del segmento SUV y las camionetas Maverick, Ranger y F-150.

 

Además de la venta convencional, indicó que los clientes pueden acceder a unidades a través de planes de ahorro. "También está siempre la alternativa de plan de ahorro, con una gama completa y con la posibilidad de, si uno paga un vehículo, pasar a otro vehículo", explicó.

 

Ingram también destacó que los interesados pueden realizar pruebas de manejo antes de concretar una compra. "Tenemos unos cuantos test drive para que puedan acercarse y probarlos sin ningún tipo de compromiso", afirmó.

 

Respecto al área de cobertura, indicó que la concesionaria trabaja con clientes de distintas localidades de la región. "Tenemos una franja de comercialización importante que es de Bariloche hasta Los Antiguos", precisó.

 

Por otra parte, recordó que hace un año fue inaugurado el nuevo taller de la firma en Esquel, destinado a brindar servicios de mantenimiento y posventa.

 

En relación con quienes buscan adquirir un vehículo cero kilómetro, explicó que existen distintas herramientas de financiamiento. Entre ellas mencionó líneas crediticias del Banco Nación y del Banco del Chubut, además de la posibilidad de entregar un vehículo usado como parte de pago.

 

"Siempre les aconsejamos que vengan porque tenemos test drive de casi todos los modelos", expresó, e invitó a los interesados a acercarse para conocer las distintas alternativas disponibles.

 

 

 

R.G

 

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