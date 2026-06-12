Un juicio por abuso sexual agravado terminó con un jurado "estancado"

Un juicio por abuso sexual agravado deberá realizarse nuevamente luego de que el jurado popular encargado de analizar el caso no lograra alcanzar una decisión unánime o con la mayoría requerida para declarar al acusado culpable o no culpable.

Después de más de seis horas de deliberación, el tribunal ciudadano fue declarado formalmente estancado, una figura prevista en el sistema de juicios por jurados cuando las discusiones no permiten arribar a un veredicto válido.

La situación obligó a dar por finalizado el debate sin una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del imputado. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la causa continuará y que se solicitará la realización de un nuevo juicio.

Qué significa un jurado estancado

En el sistema de juicios por jurados, los ciudadanos convocados deben alcanzar una determinada cantidad de votos para emitir un veredicto. Cuando, tras un tiempo razonable de deliberación, ese consenso resulta imposible, el jurado puede ser declarado estancado.

En este caso, los integrantes del tribunal popular no consiguieron reunir los votos necesarios para ninguna de las dos alternativas posibles, por lo que el proceso concluyó sin una definición.

La figura no implica la absolución del acusado ni tampoco una condena. Simplemente determina que el juicio no pudo arribar a una decisión válida y obliga a resolver los pasos procesales posteriores.

El mensaje de la Fiscalía

Tras conocerse el resultado, la fiscal jefa, María Bottini, expresó su pesar por la falta de una respuesta definitiva para la denunciante. "A mí también me da bastante dolor y tristeza de no poder dar una respuesta a la víctima; hay que aceptar la posición de la sociedad, no se pusieron de acuerdo", manifestó ante los integrantes del jurado.

Al mismo tiempo, remarcó que el Ministerio Público Fiscal mantendrá su acusación y continuará impulsando la causa. "Pediremos un nuevo juicio para que se haga justicia por la víctima, para que el acusado sea declarado culpable por los hechos por los que fue acusado", sostuvo.

Posibilidad de un nuevo debate

La legislación que regula los juicios por jurados contempla expresamente este escenario. Cuando el jurado queda estancado y no puede emitir un veredicto, la parte acusadora tiene la facultad de solicitar que el proceso vuelva a realizarse ante un nuevo tribunal popular.

Esto significa que, de prosperar el pedido de la Fiscalía, se convocará a un grupo completamente diferente de ciudadanos para escuchar nuevamente la prueba, los testimonios y los argumentos de las partes antes de emitir una nueva decisión.

Una causa que seguirá en la Justicia

Aunque el juicio concluyó sin veredicto, el expediente continúa abierto y deberá definirse en una nueva instancia judicial si la Fiscalía formaliza el pedido de repetir el debate.

De esta manera, la causa por abuso sexual agravado seguirá su curso dentro del sistema de juicios por jurados, con el objetivo de obtener una resolución definitiva sobre los hechos investigados.

O.P.