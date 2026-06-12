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12 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: desarticulan un punto de venta minorista de estupefacientes

La intervención, realizada el jueves por la mañana, se efectuó en una vivienda ubicada en el barrio Planta de Gas, en la calle Ramón de Miguel.
Por Redacción Red43

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En un operativo llevado a cabo en la localidad de Trevelin, la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel logró desarticular un punto de venta minorista de estupefacientes.

 

La intervención, realizada el jueves por la mañana, se efectuó en una vivienda ubicada en el barrio Planta de Gas, en la calle Ramón de Miguel.

 


El operativo, que contó con la autorización del Juez Federal de Garantías de turno y fue coordinado por la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, permitió la realización de un allanamiento que derivó en el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos cogollos de cannabis, una balanza digital, teléfonos celulares y otros objetos relacionados con la actividad ilícita.

 


La investigación, impulsada por las autoridades de prevención, permitió identificar a la persona sindicada como responsable del punto de venta y recopilar pruebas que respaldan la hipótesis delictiva, consistente en la venta al menudeo de estupefacientes mediante modalidades de "delivery".

 


Tras la constatación de los hechos, las autoridades procedieron al secuestro de todos los elementos hallados y notificaron al involucrado, quien quedó en libertad en el marco de la infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

 


Para la diligencia, la División Drogas conto con la colaboración de efectivos de Comisaria Trevelin.

 

SL

 

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