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Por Redacción Red43

"Estas primeras nevadas se viven con entusiasmo"

Débora Bustos Williams destacó la llegada de las primeras nevadas importantes a La Hoya, el trabajo realizado durante meses en la montaña y el impacto que la temporada invernal genera en toda la actividad turística de Esquel.
Por Redacción Red43

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La llegada de las primeras nevadas importantes de la temporada renovó el entusiasmo en La Hoya y en toda la comunidad turística de Esquel. Desde la tarde del jueves, el centro de esquí registró una acumulación cercana a los 15 centímetros de nieve entre la base y la zona intermedia.

 

La responsable de Comunicación de La Hoya, Débora Bustos Williams, destacó la importancia de este fenómeno para el destino. “Estamos viviendo un viernes muy esperado acá en Esquel porque finalmente llegaron las nevadas importantes de la temporada”, expresó.

 

En ese sentido, señaló que “hasta el momento tenemos alrededor de 15 centímetros de nieve acumulada entre la base y la zona intermedia”, y remarcó que la llegada de la nieve “es una señal de que el invierno ya se acerca” y de que comienza una etapa importante para la ciudad.

 

Bustos Williams indicó que el impacto de la temporada invernal va más allá del centro de esquí. “Cuando hablamos de la temporada de invierno no hablamos solamente del centro de esquí, sino de todo el movimiento que se genera en la ciudad”, afirmó, al mencionar la actividad de hoteles, cabañas, restaurantes, agencias de viaje y otros prestadores turísticos.

 

Además, recordó que detrás de la puesta a punto de la montaña existe un trabajo que se desarrolla durante todo el año. “Hubieron trabajos importantes dentro de la montaña, mantenimiento, operaciones, medios de elevación, maquinistas y el equipo de pisteros socorristas”, explicó.

 

Actualmente, los equipos técnicos realizan evaluaciones sobre la acumulación de nieve y el estado de los distintos sectores. “Seguimos muy atentos a la evolución de las condiciones, las temperaturas vienen acompañando y eso es positivo”, sostuvo.

 

Por último, aseguró que, aunque todavía falta para la apertura de la temporada, “estas primeras nevadas son una gran noticia porque permiten empezar a construir la base que necesitamos y generan expectativas muy alentadoras para las próximas semanas”.

 

 

 

R.G

 

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