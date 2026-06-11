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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

¡Doble fiesta en Esquel! Comenzó el Mundial y la nieve llegó a las montañas

¡El Mundial ya comenzó y la nieve llegó a las montañas de Esquel! Mientras el planeta fútbol celebra la apertura en México, nuestras cumbres se visten de blanco.
Por Redacción Red43

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 Mientras los ojos de millones de personas están puestos en México, donde la ceremonia inaugural del Mundial ya está en pleno desarrollo llenando de color y cultura el histórico Estadio Azteca, Esquel recibe al invierno con los brazos abiertos. Tal como lo anticipaba el pronóstico, las precipitaciones que afectaron la región durante las últimas horas se tradujeron en nieve en las cumbres, regalándonos un paisaje espectacular en la zona cordillerana de la provincia.

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Alerta por el estado de los accesos

 

Si bien la postal invernal es celebrada por los amantes de la montaña, las condiciones de transitabilidad requieren atención. Las autoridades instan a todos los vecinos y visitantes que deban circular hacia el centro de esquí o áreas de montaña a extremar las medidas de seguridad:

 

- Uso obligatorio de cubiertas especiales: Es imprescindible contar con neumáticos de invierno o aptos para hielo y nieve.

 

- Portación de cadenas: Deben llevarse siempre a mano ante la posibilidad de formación de hielo en calzada.

 

- Conducción prudente: Se recomienda reducir la velocidad y mantener mayor distancia de frenado debido a la humedad y el frío intenso.



Tu lugar para vivir el Mundial es Red43

 

En Red43 no queremos que te pierdas ni un solo instante de esta aventura. Por eso, hemos diseñado una cobertura exclusiva para que vivas el Mundial minuto a minuto, acompañándote mientras afuera el paisaje se vuelve invernal:

 

  • Resultados al instante: Todo lo que sucede en cada cancha, con el resumen completo de cada jornada mundialista.

     

  • La palabra de los protagonistas: Las declaraciones, los cruces y todas las curiosidades que surjan en las conferencias de prensa y zonas mixtas.

     

  • El camino del campeón: Seguimos a la Selección Argentina con un lente especial. Acompañaremos a "La Scaloneta" paso a paso en la defensa de su título, con análisis, color y toda la información desde el lugar de los hechos.

     

Mientras el invierno se instala en nuestras montañas y el Azteca explota con la apertura oficial, la pasión por el fútbol ya empezó a rodar. ¿Cómo le irá al campeón ante este nuevo desafío? ¿Qué sorpresas nos deparará este formato de 48 equipos? La respuesta empieza a escribirse ahora mismo. Prendete a Red43 y acompañanos en este mes a puro fútbol. ¡La defensa del título comienza hoy!

 

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