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12 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut suma espacios a la Red de Museos Rurales

El Gobierno del Chubut avanza en la incorporación del Museo Valentín Sayhueque de Gobernador Costa a la Red Provincial, fortaleciendo la preservación del patrimonio cultural en las comunidades.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, continúa con las acciones para preservar y promover el patrimonio cultural de la provincia. En este contexto, el titular del área, Osvaldo Labastié, visitó el Museo Valentín Sayhueque de la localidad de Gobernador Costa para avanzar en su incorporación a la Red Provincial de Museos Rurales.

 

Durante su visita, el funcionario provincial mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente Miguel Ángel Gómez, la presidenta del Concejo Deliberante, Milagros Larrauri, el director de Cultura local y la coordinadora del museo para delinear estrategias institucionales conjuntas. El objetivo principal es que este espacio cultural se integre a los alcances de la Ley de Promoción y Fomento de Museos Rurales, una normativa que fue reglamentada recientemente por el ejecutivo provincial.

 

Esta labor territorial se enmarca en un programa provincial que busca acompañar y visibilizar a las instituciones de todo el territorio chubutense, entendiéndolas como espacios fundamentales para la memoria, la identidad y el encuentro comunitario. La reciente reglamentación de la ley contempla la creación de la red y el registro provincial, además de brindar diversas herramientas de asistencia técnica, acompañamiento institucional y financiamiento para museos públicos y privados.

 

La iniciativa también fomenta el trabajo articulado con las áreas de turismo y educación para el diseño de circuitos culturales y propuestas pedagógicas. Mediante estas políticas, la provincia busca acercar la historia local a las nuevas generaciones, garantizando la conservación de la memoria colectiva y apoyando a los municipios que sostienen el patrimonio de las comunidades rurales.

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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