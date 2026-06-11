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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Demoraron a una mujer por causar disturbios en el barrio 90 Viviendas

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves. La implicada, que se encontraba en estado de ebriedad, agredió al personal policial tras irrumpir sin autorización en el domicilio de su exsuegra.
Por Redacción Red43

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Un altercado familiar ocurrido durante la madrugada de este jueves en el barrio 90 Viviendas de Esquel terminó con la demora de una mujer por parte de personal policial. El hecho, que incluyó agresiones verbales hacia los uniformados, tuvo lugar alrededor de la 01:40 en las inmediaciones del pasaje Nahuelpan.

 

Según informaron fuentes policiales, el personal de la Comisaría Segunda fue alertado por el Centro de Monitoreo ante reportes de una persona provocando desorden en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron a una mujer, identificada por sus iniciales como G.V.A., quien se retiraba del sector caminando con notable dificultad y en aparente estado de ebriedad.

 

Previo al encuentro con los agentes en la calle, la mujer había irrumpido sin autorización en el domicilio de su exsuegra, identificada como A.V.H. Según el relato de la propietaria, la implicada ingresó al inmueble y comenzó a generar ruidos molestos y disturbios mientras mantenía una acalorada discusión con su expareja, hijo de la dueña de casa.

 

Tensión con el personal policial

 

La situación escaló cuando, mientras los uniformados se entrevistaban con la propietaria, la mujer regresó a la propiedad. Lejos de intentar calmarse, adoptó una postura hostil y agresiva hacia el personal actuante. Al momento de solicitarle su identificación, la mujer se negó rotundamente y comenzó a proferir insultos contra los policías.

 

Ante la actitud desafiante y la resistencia presentada, se procedió a realizar su demora contravencional por infracción a los artículos 158 y 183 del Código de Convivencia Ciudadana.

 

La implicada fue trasladada de inmediato a la Comisaría Segunda, donde quedó alojada a disposición de las autoridades. El fiscal de turno, el Dr. Forti, tomó intervención en el hecho y dispuso el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

 

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