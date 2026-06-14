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14 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El invento marplatense que llegó al Dibu Martínez

Dos jóvenes diseñaron protectores innovadores para evitar lesiones deportivas y cumplieron su gran sueño al lograr que el arquero de la Selección Argentina reciba y valide su creación.
Por Redacción Red43

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El esfuerzo y la dedicación de dos emprendedores de Mar del Plata rindió sus frutos al nivel más alto del fútbol internacional. Tras un largo proceso de investigación y diseño, lograron crear protectores deportivos especiales orientados a evitar lesiones de alto impacto en el campo de juego. El proyecto dio un salto inmenso cuando el producto llegó directamente a las manos de Emiliano Martínez de cara a los compromisos internacionales.

 

 

 

"Fue una emoción enorme saber que un campeón del mundo tiene nuestro trabajo en sus manos, esto nos motiva a seguir mejorando para cuidar a los deportistas", expresaron los desarrolladores sobre el momento en que contactaron al arquero de la Selección. La iniciativa, que comenzó como una idea en un taller de la ciudad balnearia, hoy busca afianzarse como una alternativa de primer nivel.

 

 

 

El diseño de estos protectores se centra en el uso de materiales ligeros pero de máxima resistencia, adaptándose a la anatomía de cada jugador sin quitarle movilidad. "Queríamos algo que los jugadores ni sintieran que llevan puesto, pero que los proteja de cualquier golpe brusco", destacaron los creadores. Con este importante aval, esperan que su emprendimiento siga creciendo y llegue pronto a abastecer a más ligas profesionales de todo el país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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