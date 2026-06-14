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14 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Nueva sucursal del Banco del Chubut en Corcovado

El gobernador encabezó la apertura de la moderna sede bancaria. Destacó la integración del interior provincial y anticipó una medida de alivio financiero a tasa cero para las familias.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, inauguró una nueva sucursal del Banco del Chubut en la localidad de Corcovado, en el marco de un plan de modernización e integración territorial de la entidad. El acto contó con la participación del intendente local, Ariel Molina, además de diversas autoridades provinciales y bancarias.

 

Durante su discurso, el mandatario remarcó la importancia de invertir en todos los pueblos de la provincia, advirtiendo que concentrar los recursos solo por cantidad de habitantes es una visión sesgada. Al respecto, afirmó que "tomamos otra decisión, que es integrar a esos pueblos que hace tanto tiempo están relegados teniendo los bancos, las escuelas y las rutas que se merecen".

 

Torres hizo hincapié en que la integración real parte de servicios indispensables, como la conectividad y el gas. Repasó el trabajo conjunto con provincias vecinas para reactivar las plantas compresoras del Gasoducto Cordillerano y aseguró que "el compromiso junto con el intendente es que en Corcovado, antes de 2027, el cien por ciento de las familias tengan gas como corresponde".

 

Por otro lado, frente al actual contexto económico nacional, el gobernador anunció que se implementará "una medida de alivio financiero real, a partir de la cual se puedan armonizar los vencimientos a tasa cero". Esta política busca asistir a quienes sufren el aumento de la morosidad mediante un gran esfuerzo fiscal conjunto entre la Provincia y el Banco.

 

A su turno, el intendente Ariel Molina agradeció a las autoridades por acompañar el crecimiento del lugar con esta obra de casi 300 metros cuadrados. El jefe comunal graficó el impacto de esta inauguración al recordar que "muchas veces veíamos que la fila de gente llegaba hasta la esquina de la cuadra, pero hoy esta nueva sede es una realidad".

 

Las nuevas instalaciones buscan ampliar la capacidad operativa en la región, ofreciendo espacios de autoservicio disponibles las 24 horas y asegurando una atención más ágil y accesible para los vecinos de la cordillera.

 

 

 

 

 

 

 

 

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