Día Mundial del Donante de Sangre: anuncian colecta en Trevelin

Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha destinada a concienciar sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros, y a agradecer a quienes salvan vidas de forma voluntaria. En este contexto, el Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel anunció la realización de una nueva jornada de recolección para el próximo 19 de junio en el horario de 9 a 12.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, una colaboración que se repite cada año y que cuenta con la ayuda fundamental de las promotoras comunitarias de la donación. La fecha conmemorativa de hoy sirve como el impulso ideal para recordar el impacto que tiene este hábito solidario en el sistema de salud de la región.

Los organizadores expresaron su profundo agradecimiento a la comunidad y a las instituciones involucradas en la logística. "Desde el Banco de Sangre agradecemos a todos los agentes que colaboraron en la difusión y al Jefe Benjamín Grandis por siempre darnos el espacio", señalaron los referentes sanitarios, destacando el compromiso constante del cuartel y el personal de bomberos.

Los profesionales de la salud recuerdan que la sangre no se puede fabricar y que los componentes extraídos tienen un tiempo de vencimiento muy limitado. Las plaquetas duran apenas cinco días, los glóbulos rojos hasta cuarenta y dos días y el plasma un año, por lo que las colectas periódicas son esenciales para mantener abastecidos los centros médicos ante emergencias, cirugías complejas y tratamientos oncológicos.

A nivel mundial, se estima que nueve de cada diez personas necesitarán sangre en algún momento de su vida, y una sola extracción puede salvar hasta cuatro vidas. El procedimiento es rápido, seguro y se realiza con material totalmente descartable.

Para participar de la colecta del próximo viernes 19 de junio en Trevelin, los interesados deben tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de un buen estado de salud general. Los especialistas recordaron que no es necesario asistir en ayunas, recomendando ingerir un desayuno liviano antes de la extracción. Como expresan frecuentemente los impulsores de estas campañas, "donar sangre es un acto de amor que no cuesta nada y significa todo".

EBW