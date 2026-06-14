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14 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Detenido por daños en un camping de Lago Puelo

Un hombre de 33 años fue aprehendido en el Camping La Pasarela tras ser señalado por el dueño del lugar de causar destrozos y romper el cristal de una vivienda particular durante la madrugada.
Por Redacción Red43

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Durante la madrugada de este domingo, personal de la Comisaría Distrito Lago Puelo intervino en un hecho de vandalismo ocurrido en las instalaciones del Camping La Pasarela. El incidente se registró pasada la una de la mañana, luego de que la dependencia policial recibiera un llamado de alerta informando que un grupo de personas se encontraba en el interior del predio provocando diversos destrozos.

 

Al arribar al lugar, los efectivos policiales desplegaron un rastrillaje por el interior del establecimiento para dar con los responsables. Durante el procedimiento, lograron localizar a un sujeto que fue inmediatamente sindicado por el propietario del lugar. Según el relato del damnificado, esta persona fue la autora material de los daños ocasionados sobre el cristal de una vivienda particular situada allí.

 

Frente a esta situación, la policía procedió a la detención judicial del hombre, de 33 años de edad. El individuo fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de las autoridades en averiguación de los delitos de violación de domicilio y daño.

 

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