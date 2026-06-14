Campaña solidaria para reconstruir el vivero Niños del Lago

El proyecto escolar Vivero Niños del Lago de la Escuela 25, ubicada en la Villa Futalaufquen, se encuentra en plena campaña para recaudar seis millones de pesos. El objetivo es adquirir un nuevo sombráculo, una estructura de tipo invernáculo fundamental para proteger a los pequeños árboles nativos de las inclemencias del clima.

Luis "Pela" Almendra, responsable del vivero, explicó a Red43 que la iniciativa involucra a estudiantes desde el nivel inicial hasta el secundario. "Este proyecto tan lindo lleva veinte años de trayectoria", destacó, y agregó que "hoy está sacando a la comunidad una campaña y una venta solidaria con el fin de poder recaudar seis millones de pesos".

Los fondos son urgentes para reponer la estructura que colapsó en el año 2022 a causa de una fuerte nevada. Según detalló el coordinador, el sombráculo sostiene y refugia a los arbolitos de entre dos y cinco años, protegiéndolos de las altas temperaturas del verano, los vientos y las heladas fuertes. "Ha sido una pérdida muy grande y una dificultad en nuestro proceso de tener arbolitos", lamentó Almendra, explicando que actualmente cuentan con un espacio reducido donde las plantas se amontonan, mientras que muchas otras no logran sobrevivir en el sector de rustificación.

Para alcanzar la meta, este domingo 14 se organizó una venta solidaria de ciento cincuenta arbolitos nativos en la Plaza Coronel Fontana de Trevelin, en el horario de 14 a 16 horas. Además, quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante una transferencia a la cuenta de Naranja X a nombre de Luis Almendra, utilizando el alias viveroescuela25. Para mayor información, la comunidad puede comunicarse al teléfono 2945 526635 o contactarlos a través de su página de Facebook, Vivero Niños del Lago.

La labor de estos estudiantes es vital para la remediación ambiental de la región. "El trabajo que hacen nuestros niños es muy reconocido, son hoy en día más de treinta y dos mil árboles plantados en distintos sectores de los incendios que han ocurrido a lo largo de los años en el Parque Nacional Los Alerces", relató el responsable con orgullo. Desde los dos hasta los diecisiete años, los chicos cargan sus mochilas con plantines para reforestar los bosques, por lo que apelan a la solidaridad de toda la comunidad para poder continuar con esta invaluable tarea ecológica.

EBW