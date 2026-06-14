Chubut lanza el concurso Emprendimiento Argentino 2026

El Ministerio de Producción del Chubut fue confirmado oficialmente como el organismo encargado de liderar el concurso Emprendimiento Argentino en el territorio provincial. La puesta en marcha se articuló formalmente durante un encuentro técnico virtual que reunió a los equipos de las carteras seleccionadas como anfitrionas en todo el país, junto a las autoridades de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras.

Desde el Ministerio de Economía de la Nación, por intermedio de su Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, se ratificó al área productiva provincial para encabezar la evaluación técnica en el territorio. En ese marco, y durante la mesa de trabajo federal desarrollada de manera virtual, se repasaron los lineamientos normativos y los mecanismos de evaluación conjunta.

Cabe recordar que Chubut tiene un rol destacado en el recorrido de este certamen. El pasado miércoles 15 de abril, Comodoro Rivadavia fue el escenario elegido por las autoridades nacionales para el lanzamiento federal del concurso en la Patagonia. Aquella jornada, articulada con cámaras comerciales y agencias locales, dio inicio al seminario de transformación digital Potenciá tu negocio, el cual recorrió también Trelew y Esquel, superando ampliamente las expectativas con más de quinientos inscriptos en toda la provincia.

Con la convocatoria oficialmente abierta, desde el Ministerio de Producción se invita al ecosistema emprendedor a sumarse a este gran desafío. La búsqueda está orientada hacia proyectos de valor que incorporen procesos innovadores y reflejen una clara visión de escalabilidad, potenciando su estructura y alcance comercial de forma sostenible. Tras una primera etapa de articulación con actores del ámbito público y privado para ramificar la difusión, en los próximos días se profundizará la campaña con el objetivo de llegar a cada localidad de la provincia.

Para brindar previsibilidad al ecosistema, las bases técnicas del certamen estipulan que el comité evaluador y el jurado calificarán los proyectos en base a cinco ejes fundamentales. El primero es la innovación del proyecto, donde se analizará el grado de diferenciación y originalidad del producto, servicio o de los procesos internos de la organización respecto a lo que ya existe en el mercado. También se evaluará el atractivo de mercado y el modelo de negocios, considerando la viabilidad comercial, la identificación clara del público objetivo, las propuestas de valor sólidas y la sostenibilidad económica del emprendimiento.

Otro punto clave de la evaluación será la capacidad del equipo de trabajo, teniendo en cuenta la experiencia, la complementariedad de los perfiles de los fundadores y las competencias técnicas para llevar adelante la ejecución del plan propuesto. Además, se medirá el potencial de escalabilidad, entendido como la capacidad intrínseca del modelo de negocio para incrementar sus ingresos de forma significativa sin necesidad de aumentar exponencialmente sus costos fijos. Finalmente, se ponderará el impacto local o global, observando la contribución al desarrollo productivo regional, la generación de empleo directo o indirecto, la sustentabilidad ambiental o el potencial de inserción internacional.

El certamen se estructura en dos grandes verticales adaptadas a la naturaleza de cada iniciativa. Por un lado, participan los emprendimientos tradicionales con modelos innovadores, que son proyectos de sectores convencionales que introducen mejoras sustantivas en sus metodologías de trabajo, logística o canales de comercialización. Por otro lado, compiten los emprendimientos tecnológicos y de innovación científica, abarcando iniciativas de base tecnológica, desarrollo de software, automatización, ciencia de datos o investigación aplicada. Cada categoría se subdivide en los estadíos de despegue emprendedor, para aquellos con hasta dos años desde la primera venta registrada, y crecimiento y expansión, para los que tienen entre dos y siete años de antigüedad de facturación. Esto abre la posibilidad de consagrar a cuatro grandes ganadores a nivel país durante la final nacional presencial que se realizará en noviembre en Buenos Aires.

Como principal novedad, esta edición incorpora el Sello Emprendimiento Argentino, un reconocimiento e identidad visual oficial de alcance federal diseñado para otorgar visibilidad, respaldo institucional y legitimidad de marca a los proyectos destacados.

La postulación se realiza de forma totalmente virtual hasta el 31 de julio a las quince horas. Los participantes deben cumplir con ciertos requisitos básicos, como estar registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, tener una antigüedad máxima de siete años en la actividad productiva o desde la constitución de la sociedad y poseer el Certificado MiPyME vigente, con un tiempo excepcional para gestionarlo y presentar la vigencia hasta el 21 de agosto. Asimismo, es obligatorio que la actividad principal esté radicada dentro del territorio provincial y presentar un video pitch de dos minutos explicando detalladamente la propuesta y respondiendo a los ejes de evaluación.

Chubut, que ostenta el orgullo de contar con la última gran ganadora nacional del certamen, la científica Tamara Rubilar con su firma de biotecnología marina Erisea, convoca a todo su ecosistema innovador a formar parte de este hito federal. Los interesados pueden acceder al portal de información y bases en el sitio web del gobierno nacional, completar el formulario directo de inscripción en la misma plataforma o enviar sus consultas a las vías de contacto oficiales de la provincia.