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Por Redacción Red43

Precaución en Ruta 40 entre Gobernador Costa y Tecka

Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas por el Plan Invernal. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución por la presencia de animales sueltos, viento y calzada húmeda.
Por Redacción Red43

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De acuerdo al segundo parte del estado de rutas del Plan Invernal, Vialidad Nacional brindó detalles sobre las condiciones de transitabilidad en la Ruta Nacional número 40, específicamente en el tramo comprendido entre Gobernador Costa y Tecka.

 

Las autoridades viales comunicaron que la cinta asfáltica se presenta húmeda en distintos sectores como consecuencia de las tareas de riego con sal, condición que también se replica en las banquinas de la ruta. En cuanto a las condiciones meteorológicas, el cielo se encuentra despejado pero se registra una constante presencia de viento en la región.

 

A su vez, los equipos operativos del organismo continúan trabajando en el lugar efectuando el riego preventivo con solución salina sobre la calzada para evitar complicaciones derivadas del frío. Se advierte especialmente a los automovilistas sobre el peligro que representa la posible aparición de animales sueltos en el trayecto, por lo que se reitera el pedido de respetar las velocidades máximas y transitar con suma precaución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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