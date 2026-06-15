Vialidad Nacional recomienda precaución en la Ruta 40 ante la presencia de humedad y animales sueltos

En el marco del Plan Invernal 2026, la Dirección Nacional de Vialidad ha emitido un nuevo reporte sobre el estado de las rutas en la provincia del Chubut, haciendo especial énfasis en la seguridad de los usuarios que circulan por los corredores cordilleranos.

Situación en la Ruta Nacional N° 40

El tramo que conecta las localidades de Gobernador Costa y Tecka presenta actualmente una calzada en estado normal, aunque con sectores que registran humedad debido al riego preventivo con sal realizado por los equipos viales para evitar la formación de hielo.

Las autoridades informaron que las banquinas se encuentran en condiciones de humedad y se ha detectado presencia de animales sueltos sobre la calzada, un factor de riesgo adicional que requiere la máxima atención de los automovilistas. Asimismo, se reportan condiciones de viento en la zona, por lo que se solicita circular a velocidad moderada y manteniendo la distancia de seguridad.

Operativos preventivos

Personal y maquinaria de Vialidad Nacional se encuentran realizando recorridos preventivos de manera constante para monitorear el estado del pavimento y asegurar la transitabilidad. Estas tareas buscan mitigar los efectos de las bajas temperaturas propias de la temporada invernal, garantizando la seguridad en la circulación.

Información para conductores

Para aquellos que deban transitar por los caminos de la provincia, se recomienda:

- Verificar el estado del vehículo: Chequear luces, frenos y, fundamentalmente, contar con cubiertas adecuadas para el invierno.

- Consultar el parte antes de salir: Las condiciones climáticas en la región pueden cambiar rápidamente.

- Información oficial: El detalle actualizado de todas las rutas nacionales en Chubut se encuentra disponible en el sitio web oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

Ante cualquier eventualidad, se recuerda la importancia de respetar la señalización y las indicaciones del personal de Vialidad que trabaja en las rutas.