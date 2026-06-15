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Por Redacción Red43

Chubut abre el segundo llamado para Residencias de Salud

La Secretaría de Salud busca cubrir cargos en hospitales cabecera de la provincia. Conocé las especialidades disponibles y los requisitos para el examen presencial del 27 de julio.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut destacó que las Residencias del Equipo de Salud de la provincia son espacios de formación para médicos y otros profesionales de todo el país, en los cuales se reconocen derechos y se ofrecen múltiples beneficios.

 

En ese orden, la Secretaría de Salud recordó que se encuentra abierto el 2° llamado a concurso para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026”, cuyas inscripciones se desarrollarán entre el 10 y el 30 de junio.

 

Hospitales y especialidades

 

Las especialidades que se cursarán en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento, son: Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos, Psiquiatría y Diagnóstico por Imágenes (Residencias Médicas); Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, de Adultos y Pediátricos; y Bioquímica.

 

Inscripción

 

La inscripción al concurso se podrá realizar escribiendo al correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com
La documentación solicitada y otra información importante (cronograma, requisitos, especialidades, sedes y bibliografía) se encuentran disponibles en la sección “Residencias del Equipo de Salud”, en la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

 

Examen y entrevistas

 

El examen se tomará de manera presencial el día lunes 27 de julio, en tres sedes habilitadas: Rawson, Comodoro Rivadavia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

 

En Rawson se desarrollará en el Tribunal de Cuentas de la provincia; en Comodoro Rivadavia, en instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB); y en CABA, en el edificio de la Casa del Chubut.

 

Luego de ello, las entrevistas personales a los postulantes se llevarán a cabo de manera online, en días y horarios a confirmar. 

 

A su vez, el ingreso de los nuevos residentes está previsto para el lunes 1° de septiembre próximo.

 

Beneficios

 

A la hora de realizar este llamado, la Secretaría de Salud provincial destacó los beneficios que recibirán los profesionales que se formen como especialistas en Chubut: espacios formativos con reconocimiento y acreditación por parte del Ministerio de Salud de la Nación; condiciones de cursada y de trabajo acordes a las normativas actuales y adecuadas para la capacitación en servicio; inserción laboral asegurada una vez finalizada la residencia (reserva del cargo); y reconocimiento de la antigüedad al momento del pase a planta, lo cual representa una mayor categoría en la carrera sanitaria.

 

Además, serán garantizados también todos los beneficios sociales (obra social, jubilación, ART y seguros de vida, adicional por vivienda).

 

25 nuevos residentes

 

Cabe destacar que tras aprobar el examen correspondiente al primer llamado a concurso de las “Residencias del Equipo de Salud 2026”, el lunes 1° de junio pasado 25 profesionales médicos y de otras disciplinas de la salud ya comenzaron a formarse como especialistas en los hospitales cabecera de la provincia.

 

Más información

 

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud de la Secretaría de Salud del Chubut, sito en calle Luis Costa N° 10 (Edificio de CORFO) de Rawson, al teléfono (0280) 4484125, interno 168; o al correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com

 

También pueden consultar la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

 

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