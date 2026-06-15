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Por Redacción Red43

Siguen abiertas las inscripciones para la Diplomatura Universitaria en Cannabis

La propuesta académica aborda cannabis, salud, derecho, producción y gestión. Las inscripciones continúan abiertas durante junio y las consultas pueden realizarse por correo electrónico.
Por Redacción Red43

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Durante todo el mes de junio permanecerán abiertas las inscripciones para la Diplomatura Universitaria en Cannabis, Salud, Derecho, Producción y Gestión, una propuesta académica impulsada por la Facultad de Ciencias Jurídicas que busca brindar una formación integral sobre distintas dimensiones vinculadas al cannabis.

 

Desde la organización recordaron que quienes aún no se hayan inscripto o tengan consultas sobre el programa de estudios, la modalidad híbrida de cursado o los requisitos de admisión, todavía están a tiempo de sumarse.

 

Para obtener más información o completar la inscripción, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico diplomaturaencannabisesquel@gmail.com.

 

La convocatoria continúa abierta y representa una oportunidad de formación universitaria para profesionales, estudiantes y público en general interesado en el abordaje interdisciplinario del cannabis.

 

 

 

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