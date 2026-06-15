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Por Redacción Red43

Punta Tombo: Guías de turismo y autoridades se capacitaron para potenciar la experiencia en el área protegida

Con la participación de 60 especialistas, el Gobierno del Chubut llevó adelante una jornada de actualización enfocada en la conservación y la mejora operativa del Área Natural Protegida.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut realizó una jornada de actualización e intercambio destinada a guías de turismo en el Área Natural Protegida Punta Tombo.

 

La actividad fue encabezada por la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo; el gerente Operativo Fernando Roca; el director  general de Operativa y Logística Bruno De villa; la directora general de Calidad y Servicios Turísticos, Daniela Rodríguez Paulet; junto a representantes del Ente Trelew Turismo (EnTreTur); la Coordinación de Turismo de Trelew, y guardafaunas.

 

Durante el encuentro se presentó un balance de la última temporada, abordando aspectos operativos y de manejo del área protegida, además de compartir los proyectos y acciones que se desarrollan durante la temporada baja para continuar mejorando la infraestructura, los servicios y las estrategias de conservación.

 

La jornada incluyó una recorrida por el Centro de Interpretación y el sendero principal, donde los participantes pudieron conocer los trabajos que se llevan adelante actualmente en el área.

 

Asimismo, se destacó el rol de los guías de turismo como aliados estratégicos para la interpretación ambiental y la concientización de los visitantes, promoviendo un turismo responsable en uno de los principales atractivos naturales de la provincia.

 

La iniciativa reunió cerca de 60 participantes entre guías de turismo, guardafaunas, personal técnico y representantes de los organismos involucrados en la gestión del área, y surgió a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y el EnTreTur, con el objetivo de fortalecer los espacios de intercambio y actualización permanente.

 

Por último, la subsecretaria destacó la excelente convocatoria e interés de los guías en conocer y actualizar la información del área como así también aportar ideas ante las distintas situaciones que se dan en la temporada de pingüinos como por ejemplo los días que se reciben cruceros.

 

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