Encuentro Binacional de Natación Infantil en Esquel

El Natatorio Municipal de Esquel fue escenario este fin de semana de una verdadera fiesta de la natación con la realización del Encuentro Binacional de Natación Infantil, una propuesta de carácter formativo y recreativo que reunió a más de 150 niños y niñas de entre 8 y 14 años provenientes de distintas localidades de la región y de Chile.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, y contó con la participación del Club San Martín de Esquel, la Escuela de Natación de Futaleufú (Chile), Wet Wet Nadadores, la Escuela Municipal de Trevelin, la Escuela Municipal de Esquel y Acqua.

Durante toda la jornada, los jóvenes nadadores compartieron diferentes actividades dentro del agua en un ambiente de compañerismo, integración y aprendizaje. El encuentro tuvo un carácter exclusivamente recreativo y formativo, sin toma de tiempos ni clasificaciones, priorizando la experiencia, el intercambio y el disfrute de los participantes.

Además de la gran convocatoria de nadadores, el evento contó con un importante acompañamiento de las familias, que colmaron las instalaciones del natatorio y le dieron un marco especial a una jornada cargada de alegría, entusiasmo y emociones.

La organización estuvo a cargo del staff de profesores de natación de la Municipalidad de Esquel y contó con el acompañamiento del director de Deportes, Roberto Fusiman, quien acompañó el desarrollo de toda la jornada junto a las delegaciones participantes y sus familias.

La profesora de la Escuela Municipal de Natación, María Laura Nogueyra, destacó la importancia de la propuesta y valoró la participación de todas las instituciones presentes.

"Es la primera vez que logramos integrar a tantas escuelas de natación en una misma jornada. Fue un encuentro que se desarrolló de manera excelente, con mucho compañerismo, respeto y el acompañamiento permanente de las familias. Estamos muy felices por la participación de cada delegación y especialmente por poder compartir esta experiencia junto a la escuela de natación de Futaleufú, fortaleciendo los lazos deportivos entre ambos países", expresó.

Desde la Subsecretaría de Deportes remarcaron que este tipo de iniciativas buscan promover la práctica deportiva desde edades tempranas, generando espacios de encuentro, integración y formación que trascienden los resultados deportivos y fortalecen los vínculos entre las comunidades de la región.

La jornada cerró con un balance altamente positivo, consolidando una propuesta que aspira a seguir creciendo y convirtiéndose en un espacio de referencia para la natación infantil de la Patagonia, fortaleciendo el intercambio deportivo y cultural entre Argentina y Chile.El Natatorio Municipal de Esquel fue escenario este fin de semana de una verdadera fiesta de la natación con la realización del Encuentro Binacional de Natación Infantil, una propuesta de carácter formativo y recreativo que reunió a más de 150 niños y niñas de entre 8 y 14 años provenientes de distintas localidades de la región y de Chile.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, y contó con la participación del Club San Martín de Esquel, la Escuela de Natación de Futaleufú (Chile), Wet Wet Nadadores, la Escuela Municipal de Trevelin, la Escuela Municipal de Esquel y Acqua.

Durante toda la jornada, los jóvenes nadadores compartieron diferentes actividades dentro del agua en un ambiente de compañerismo, integración y aprendizaje. El encuentro tuvo un carácter exclusivamente recreativo y formativo, sin toma de tiempos ni clasificaciones, priorizando la experiencia, el intercambio y el disfrute de los participantes.

Además de la gran convocatoria de nadadores, el evento contó con un importante acompañamiento de las familias, que colmaron las instalaciones del natatorio y le dieron un marco especial a una jornada cargada de alegría, entusiasmo y emociones.

La organización estuvo a cargo del staff de profesores de natación de la Municipalidad de Esquel y contó con el acompañamiento del director de Deportes, Roberto Fusiman, quien acompañó el desarrollo de toda la jornada junto a las delegaciones participantes y sus familias.

La profesora de la Escuela Municipal de Natación, María Laura Nogueyra, destacó la importancia de la propuesta y valoró la participación de todas las instituciones presentes.

"Es la primera vez que logramos integrar a tantas escuelas de natación en una misma jornada. Fue un encuentro que se desarrolló de manera excelente, con mucho compañerismo, respeto y el acompañamiento permanente de las familias. Estamos muy felices por la participación de cada delegación y especialmente por poder compartir esta experiencia junto a la escuela de natación de Futaleufú, fortaleciendo los lazos deportivos entre ambos países", expresó.

Desde la Subsecretaría de Deportes remarcaron que este tipo de iniciativas buscan promover la práctica deportiva desde edades tempranas, generando espacios de encuentro, integración y formación que trascienden los resultados deportivos y fortalecen los vínculos entre las comunidades de la región.

La jornada cerró con un balance altamente positivo, consolidando una propuesta que aspira a seguir creciendo y convirtiéndose en un espacio de referencia para la natación infantil de la Patagonia, fortaleciendo el intercambio deportivo y cultural entre Argentina y Chile.