Argentina inicia la defensa del título: el debut mundialista ante Argelia en Kansas City

La espera terminó. La Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, inicia oficialmente su camino en la Copa del Mundo 2026 con un desafío particular ante Argelia. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, marca el primer paso del ciclo Scaloni en esta nueva cita mundialista.

Este será un duelo inédito en la historia de los Mundiales: Argentina y Argelia nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo. El choque en Kansas City promete ser histórico, no solo por el debut albiceleste, sino por la presencia de un viejo conocido en la conducción arbitral: el polaco Szymon Marciniak.

Marciniak, quien ya impartió justicia en la mítica final de Qatar 2022, volverá a dirigir a la Argentina en un escenario mundialista, lo que añade un condimento especial a la previa del encuentro.





Las dudas de Scaloni: un rompecabezas en la formación

A pesar de la jerarquía del plantel, Lionel Scaloni aún debe terminar de definir tres piezas clave para su alineación, condicionadas por las recientes lesiones que afectaron la preparación en Estados Unidos.

La buena noticia llega desde el arco: Emiliano "Dibu" Martínez será titular. El guardameta ha evolucionado favorablemente de una fractura en el dedo anular de su mano derecha que lo mantuvo al margen de los últimos amistosos. En el lateral derecho, Nahuel Molina le ganó la pulseada a Gonzalo Montiel tras recuperarse de una sobrecarga muscular.





En la zona defensiva, el entrenador enfrenta un verdadero rompecabezas táctico debido a la baja confirmada de Nicolás Tagliafico, quien quedó descartado para el debut tras sufrir un desgarro en el sóleo. Ante este panorama, Scaloni baraja dos escenarios claros: la opción más natural sería el ingreso de Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que sea Lisandro Martínez quien se desplace a la banda; esta alternativa obligaría a Nicolás Otamendi a ingresar al equipo titular para formar la dupla de centrales junto al ya recuperado Cristian "Cuti" Romero.





Por otro lado, la incertidumbre también se traslada a la referencia de ataque. La pulseada por el puesto de "9" se mantiene reñida entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El delantero del Inter de Milán llega con el envión anímico de una temporada brillante en la Serie A, mientras que el atacante cordobés, aunque debió sortear una molestia en su tobillo en los últimos días, ya está plenamente recuperado y pelea por un lugar desde el silbatazo inicial.

Donde no hay misterios es en la zona media. Tras el retiro de Ángel Di María, Scaloni ha reconfigurado el esquema con la inclusión de Thiago Almada como enlace creativo. Estará acompañado por el trío inamovible: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.



Parte médico y bajas

Además de la ausencia de Tagliafico, Leandro Paredes es otro de los jugadores que llega con lo justo. Tras recuperarse de un desgarro sufrido en la Copa Libertadores, el volante ocupará un lugar en el banco de suplentes, ya que aún no se encuentra en plenitud física.





Posible formación de la Selección Argentina

Titulares: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Detalles del partido