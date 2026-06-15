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15 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Invernal: recomiendan precaución extrema al transitar por la Ruta 40

Vialidad Nacional advirtió por la presencia de calzada húmeda, barro y bancos de niebla en el tramo que conecta Esquel con El Bolsón. Conocé las medidas de seguridad antes de salir a la ruta.
Por Redacción Red43

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En el inicio de este fin de semana largo de junio, el 13° Distrito de Vialidad Nacional puso especial énfasis en las condiciones de las rutas nacionales debido a las bajas temperaturas. Según el reporte técnico, el tramo de la Ruta Nacional N° 40 que conecta a las ciudades de Esquel y El Bolsón presenta una calzada húmeda en diversos sectores, consecuencia directa de las tareas preventivas de riego con sal que realizan los equipos viales para evitar la formación de hielo.

 

Clima adverso y medidas de seguridad

 

Los informes meteorológicos de la zona cordillerana, acompañados por el monitoreo vial, indican que los conductores deben circular con especial atención debido a una serie de factores de riesgo:

 

- Condiciones climáticas: Se registran heladas matutinas y bancos de niebla persistentes, principalmente en el sector comprendido entre Leleque y la localidad de El Bolsón.

 

- Estado de la traza: Las banquinas se reportan inestables y con presencia de barro, lo que dificulta las maniobras de emergencia o detención.

 

- Peligros adicionales: Se reitera la advertencia sobre la presencia de animales sueltos sobre la calzada, un factor que eleva el peligro de siniestros viales.

 

Desde el organismo nacional recordaron que los equipos de mantenimiento permanecen desplegados en el terreno para la distribución de sal y el despeje de sectores críticos, buscando garantizar la seguridad de los usuarios que se desplazan por la región.

 

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