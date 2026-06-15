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Por Redacción Red43

Día de la Bandera del Chubut: los símbolos de nuestra identidad

Hoy celebramos el emblema que nos representa a nivel nacional. Conocé la historia de su creación y el significado profundo de cada uno de sus trazos.
Por Redacción Red43

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Hoy, 15 de junio, la provincia del Chubut celebra su identidad a través de su emblema máximo: el Día de la Bandera Provincial. Esta fecha conmemora la sanción de la Ley Nacional N.º 14.408 en 1955, el hito histórico que consolidó la organización institucional de nuestro territorio y dio origen a la provincia tal como la conocemos hoy.

 

Adoptada oficialmente en 2005, nuestra bandera funciona como una síntesis visual de los elementos que nos definen. Su diseño narra nuestra geografía desde la Cordillera de los Andes, representada por la línea superior de picos, hasta la costa atlántica y el Mar Argentino, simbolizados en la base ondulada, con el curso del Río Chubut atravesando el centro como eje vital.

 

El simbolismo continúa en el corazón del emblema: un sol naciente con dieciséis rayos que representan la unión de nuestros quince departamentos y la jurisdicción marítima. A su vez, los elementos que completan el diseño —la rueda dentada, la figura del Dique Florentino Ameghino y la espiga de trigo— rinden homenaje al esfuerzo productivo, la generación de energía y la pujanza de las actividades agropecuarias e industriales que sostienen el desarrollo local.

 

Celebrar esta jornada es mucho más que recordar la historia; es renovar el compromiso de todas y todos los chubutenses con el presente y el futuro de nuestra tierra. En este día, la bandera se alza como el símbolo que abraza nuestra diversidad y reafirma el orgullo de pertenecer a esta provincia.

 

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