El escalofriante relato de la enfermera que atendió a la joven que cayó al vacío en Brasil

Gran conmoción se vivió en Brasil al conocerse la muerte de una joven que cayó al vacío durante una práctica de puenting. Se confirmó que los instructores dieron la orden de saltar sin haber asegurado el equipo. Pero además en las últimas horas se conoció el relato de una enfermera que la asistió y hay una nueva sospecha que se investiga.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años. Tras el accidente, seis personas fueron detenidas y se investiga la responsabilidad de la empresa organizadora.

El episodio ocurrió en el Puente del Esqueleto, ubicado en el estado de Sao Paulo. Y según reportaron las autoridades, María Eduarda se preparaba para realizar un salto desde un viaducto que tiene entre 30 y 35 metros de altura, un lugar conocido en la zona por la práctica de deportes extremos y actividades al aire libre.

Los responsables de la actividad dieron la señal para que la joven saltara, pero la cuerda de seguridad nunca había sido fijada correctamente, por lo que cayó al vacío sin estar sujetada.

Tras caer, un equipo de emergencia llegó al lugar donde se encontraba y una enfermera que la asistió momentos después del accidente, aseguró que la víctima seguía con vida cuando logró llegar hasta ella. "Tenía un pulso muy débil", detalló Rayza Gabrieli Dias Delfino a los medios brasileños.

Según relató la mujer, la encontró con un pulso muy débil y comenzó maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia. Rayza se encontraba allí esperando su turno para realizar el salto, cuando ocurrió la tragedia.

Tras la caída de María Eduarda, descendió por una zona de difícil acceso para asistirla. "La levanté, la revisé y tenía un pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo", declaró.

Al mismo tiempo, reveló que al descender por una pendiente, terminó cubierta de barro y con escasos elementos de apoyo. "Me raspé toda la mano porque solo había una cuerda para bajar", recordó.

Cuando logra examinar a la víctima, notó que llevaba colocado un arnés alrededor del abdomen, pero este no estaba conectado al cable principal del sistema de seguridad. Este dato podría resultar clave en la investigación y a la hora de buscar responsables.

Mientras intentaba reanimarla, también le habló para tratar de mantener contacto. "Nadie muere en mi turno", aseguró que solía repetir durante su trabajo como enfermera.

Ante la gravedad del caso, la Justicia ordenó la detención de los tres empleados que participaron directamente en el lanzamiento. Los investigadores ahora revisan las grabaciones y reúnen testimonios para determinar si los responsables incumplieron los protocolos de seguridad.

Tras la muerte de la joven de 21 años, los investigadores buscan reconstruir que fue lo que ocurrió el sábado por la tarde que terminó en una tragedia. En las últimas horas, la palabra de un testigo resultó clave para conocer qué fue lo que ocurrió en aquel momento.

Raphael Goulard estaba esperando su turno para saltar después de Rodrigues de Freitas y afirmó haber visto como uno de los instructores retiró del cuerpo de la víctima después de la caída una cámara GoPro que llevaba puesta.

"La primera escena que recuerdo fue la de un empleado quitando una cámara GoPro del cuello de un cuerpo que ya estaba en el suelo", dijo en diálogo con la agencia de noticias local EPTV.

"¿Estaba preocupado por el equipo, por ocultar pruebas o por su valor financiero?", sumó en su declaración. Aunque se trata de un elemento que puede ser de suma importancia para la causa, aún no apareció.