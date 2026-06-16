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16 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Fin de semana en La Hoya... ¡nevada!

Con una tarde soleada y paisajes cubiertos de nieve, vecinos y visitantes disfrutaron de distintas actividades al aire libre en el centro de esquí, ubicado a 13 kilómetros de Esquel.
Por Redacción Red43

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El fin de semana largo dejó postales que anticipan la llegada de la temporada invernal en el Centro de Deportes de Invierno La Hoya, ubicado a unos 13 kilómetros de la ciudad de Esquel. Aprovechando las buenas condiciones climáticas, numerosos vecinos y visitantes se acercaron a la montaña para disfrutar de una jornada al aire libre en contacto con la naturaleza.

 

Rodeado de montañas, bosques de ñires y lengas, y con paisajes cubiertos de nieve, el tradicional centro de esquí volvió a convertirse en uno de los lugares más elegidos para compartir en familia y disfrutar de una tarde diferente en la cordillera.

 

Durante la jornada, el predio se transformó en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y deportistas. Algunos optaron por recorrer distintos sectores de la montaña caminando, mientras que otros eligieron ascender en bicicleta para contemplar los paisajes y disfrutar del aire puro de la región.

 

La nieve fue una de las grandes protagonistas del día. Niños y adultos aprovecharon para jugar, deslizarse en trineos y compartir momentos de diversión. Tampoco faltaron los tradicionales muñecos de nieve, armados por grandes y chicos, que se convirtieron en parte de las postales más fotografiadas de la tarde.

 

Acompañada por el sol y una agradable jornada , otoñal, La Hoya volvió a reunir a vecinos y visitantes en un entorno natural privilegiado, donde la nieve, los juegos y el encuentro al aire libre fueron los protagonistas.

 

Entre risas, actividades recreativas y paisajes nevados, el centro de esquí ofreció una muestra de lo que promete ser una nueva temporada de invierno en la cordillera, consolidándose una vez más como uno de los escenarios naturales y turísticos más emblemáticos de la Patagonia.

 

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