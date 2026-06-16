Hielo, escarcha y piedras: las condiciones que habrían causado la tragedia en Tres Arroyos

La Policía del Chubut intervino el domingo por la tarde en el hallazgo de una persona fallecida en la zona de Tres Arroyos, un sector frecuentado por vecinos para realizar actividades recreativas.

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, explicó que el aviso fue recibido cerca de las 17:30 horas. "El día domingo sí tuvimos, lamentablemente, que intervenir en el hallazgo de una persona fallecida", indicó.

Según relató, una mujer que se encontraba caminando por el lugar se acercó al tambo del Regimiento para alertar sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida. "Se acercó ahí a lo que es el tambo del regimiento para avisar que había encontrado a una persona fallecida en el lugar, o aparentemente, conforme a lo que ella podía ver", detalló.

La situación presentaba una dificultad adicional: un perro permanecía junto al hombre e impedía que otras personas se acercaran. "Veía a una persona tirada en el suelo y un perro que estaba a los alrededores y, bueno, no la dejaba tampoco acercarse a la persona", señaló Pauli.

Personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar y solicitó asistencia médica. Sin embargo, antes de que los profesionales de salud pudieran intervenir, los efectivos debieron tomar recaudos para controlar al animal. "Se tomaron algunas medidas de precaución porque el perro no nos dejaba acercar, estaba muy asustado y protegiendo a quien sería su dueño", explicó.

La funcionaria policial destacó además el comportamiento del animal durante todo el procedimiento. "El perro es el mejor guardián, el amigo fiel, es así la realidad", afirmó.

Una vez que lograron retirar al perro de la zona, el personal médico constató el fallecimiento y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Posteriormente se logró identificar a la víctima como Guillermo Manosalva, de 69 años.

Respecto a las causas del hecho, Pauli indicó que las primeras observaciones descartaron la participación de terceros. "Por lo que se pudo observar no hubo intervención de terceros en el lugar", sostuvo.

La principal hipótesis apunta a una caída accidental en una zona donde las condiciones climáticas eran adversas. "Las condiciones climáticas eran bastante adversas, había presencia de hielo en el lugar y lo que nosotros pudimos visualizar era una zona de muchas piedras", explicó.

Asimismo, señaló que los indicios encontrados en el lugar coincidían con un posible resbalón. "Lo que nos hacía presumir que podría haber sido, se habría resbalado, había golpeado en la zona de la frente con una de las piedras que se encontraban allí", manifestó.

Según precisó, esta hipótesis fue confirmada inicialmente por el médico que intervino en el lugar y luego por la autopsia ordenada por el Ministerio Público Fiscal.

"Estaba justo en una zona de una bajada que se hacía como una lagunita a raíz de un arroyo que corría en el lugar y ahí se observa bien visiblemente un resbalón, una patinada, el suelo húmedo, la escarcha, zona de mucha piedra", describió.

La familia fue notificada de lo sucedido y se hizo presente en el lugar. Además, el perro quedó bajo su cuidado. "El perrito ya está igualmente con la familia", confirmó la subjefa policial.

Finalmente, Pauli lamentó lo ocurrido y remarcó que se trató de un accidente. "La verdad es un hecho muy lamentable, es una zona donde se va mucha gente a hacer actividades recreativas, la verdad que una desgracia, pero bueno, no hubo más que una acción fortuita y accidentada".

R.G