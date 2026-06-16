La Derrotada: la obra de cabaret local que suma funciones por entradas agotadas



Con entradas agotadas para sus tres funciones del fin de semana, este 19 y 20 de junio, se suman nuevas presentaciones de “La Derrotada”, obra de cabaret producida en y por El Jardín Teatro Laboratorio. Y también habrá dos más el 26 y 27 del mes, todas a las 21 horas y con entradas anticipadas ya a la venta.



La propuesta colectiva nace del taller de exploración teatral planteado por el espacio: “Comenzamos inscribiéndonos a un espacio que convocaba para la creación de un cabaret. Teníamos la referencia de haber asistido a otros cabarets que había hecho ya el Jardín Teatro Laboratorio, que fueron espectaculares. Este formato teatral, este formato artístico, no se había vuelto a presentar. quedamos seis mujeres que no nos conocíamos, no habíamos compartido espacios actorales, a empezar a crear, a entender de qué trataba esto de hacer un cabaret”.



Con dirección de Darío Castro y Jairo Bedoya, la improvisación derivo en una creación colectiva: “fue encuentro a encuentro, creciendo como una levadura que no podíamos por momentos parar, como todo cabaret hay música, hay poesía, hay danza, hay humor, hay crítica. En los primeros cabarets se encontraban para eso la gente, un lugar de encuentro donde empezaba a haber música, y donde hay música hay baile, y donde hay poesía, es eso que se va conjugando, parece como si fuera un lenguaje, por un lado, como muy naif, pero subyace en eso una profunda crítica una profunda reflexión de los tiempos actuales, de los lazos actuales”.



El entrenamiento actoral potenciado por el encuentro y la necesidad de expresarse; “este formato de laboratorio de tres meses, devino en una obra. No siempre sucede, hay veces que nosotros muy felices nos quedamos con la experiencia del trabajo y del aprendizaje y del compartir”.



El teatro en relación con el público, se nutre: “Propone una invitación a mirarnos a los ojos, sentirnos y escucharnos en una realidad que estamos compartiendo todos. Así que nos parece también muy interesante saber que no deja de ser un acto colectivo, social, político, no partidario sino político, desde qué nos pasa como personas existentes en esta ciudad, en este país, en este mundo presente y creo que se van a sorprender para bien la cantidad de estímulos que tiene esta obra. Somos seis mujeres en escena y el equipo de dirección y producción del Jardín Teatro Laboratorio”.



El nombre insinúa ejes que se debaten en escena: “La Derrotada, en algunas partes lo llamamos El Bar, La Derrotada, Cabaret, La Derrotada porque la idea es transformar la derrota, jugar con la derrota para transformarla en otra cosa, para no sucumbir a la derrota, poner el cuerpo, poner la risa, poner el canto, poner el baile, poner los cuerpos y, digamos, por un lado está presente porque es el título de la obra, pero es qué hacemos con eso, es esto, no sucumbir a eso sino trascenderlo y transformar esa derrota”.



El Jardín Teatro Laboratorio cuenta con 25 localidades, por lo que la reserva previa y rápida es esencial para no perderse esta propuesta durante junio.



SL

