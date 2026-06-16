Alquileres: esperan beneficios tras la exención de Ganancias para propietarios

El titular de Esquel Prop, Fernando Sánchez, se refirió a la reciente medida anunciada por el Gobierno Nacional vinculada a la reducción de impuestos y destacó que, si bien todavía resta conocer en detalle su implementación, podría generar efectos positivos tanto para propietarios como para inquilinos.

La iniciativa reglamentada por el Gobierno nacional establece que los propietarios de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente quedarán exentos del pago del Impuesto a las Ganancias por los ingresos obtenidos a través de esos contratos de alquiler. El beneficio alcanza a las rentas percibidas desde el 1 de enero de 2026, independientemente de la fecha en que se haya firmado el contrato, y busca incentivar la oferta de viviendas en alquiler y mejorar la rentabilidad de los propietarios.

"En principio es algo muy nuevo esto que estás planteando", señaló Sánchez al ser consultado sobre el tema. En ese sentido, indicó que por el momento la información disponible es limitada y que será necesario analizarla con mayor profundidad.

"Tenemos conocimiento superficial de esta medida del Gobierno Nacional y tendremos que profundizar, tanto nosotros como cada propietario con su contador, para ver cuáles son los alcances de esta nueva medida", explicó.

No obstante, consideró que cualquier disminución de la carga tributaria suele tener un impacto favorable en la actividad económica y en los costos que afrontan los distintos actores del mercado inmobiliario.

"Desde ya siempre comento que todo lo que tenga que ver con una reducción impositiva, con una reducción de impuestos, va a repercutir en beneficio de la comunidad, tanto de los inquilinos como de los dueños", afirmó.

Por último, manifestó sus expectativas respecto de la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional: "Espero que esto sea una buena medida para todos".

R.G