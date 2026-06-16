“Mi mamá lo es todo”, escribió en sus redes y poco después la madre la asesinó de una puñalada

Un impactante asesinato ocurrió en la provincia de Chaco. Una mujer fue detenida tras confesar que mató a su hija de una puñalada. Se entregó a las autoridades luego de que el crimen fuera descubierto por un familiar.

Irma Pérez tiene 60 años y según precisaron fuentes policiales, se presentó en la comisaría local y confesó haber matado a su hija Pamela Gauna, de 28 años.

La investigación comenzó después de que un tío de la víctima llamara a la Policía para alertar sobre lo ocurrido. Según declaró, su hermana le había confesado haber matado a su hija.

Según reveló la Policía, el crimen se conoció el domingo alrededor de las 21.30 horas, cuando el familiar de la mujer se presentó en la comisaría de Tres Isletas y relató que su hermana le habría confesado que mató a su hija en la casa.

Ante esa situación, un móvil se trasladó de inmediato hasta la vivienda ubicada en el barrio Grisetti. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron el hecho al encontrar el cuerpo sin vida de la joven de 28 años.

Mientras los efectivos iniciaban las tareas en la escena del crimen, fueron informados de que Irma Gladis Pérez se había presentado de forma voluntaria en la dependencia policial, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajaron el fiscal subrogante N°1, Gerónimo Roggero, personal judicial, peritos y efectivos especializados, que llevaron adelante las actuaciones correspondientes y el relevamiento de pruebas.

Durante la inspección, secuestraron un cuchillo tipo carnicero con manchas rojizas compatibles con sangre. Además, los investigadores incautaron celulares, prendas de vestir y ropa de cama, elementos que serán sometidos a pericias y que serán incorporados al expediente.

Por disposición de la Fiscalía, la mujer de 60 años fue notificada de su aprehensión en una causa por presunto homicidio y quedó alojada en una comisaría local. Ahora, los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el crimen.

Un mensaje publicado en Facebook por Pamela Gauna tomó una dimensión estremecedora después del crimen que conmocionó a la localidad chaqueña de Tres Isletas. “Mi mamá lo es todo”, escribió la víctima en su perfil de Facebook, según indicó el Diario Chaco.