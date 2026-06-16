Declara el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega suma una nueva instancia este martes con la declaración indagatoria de Claudio Barrelier, el hombre apuntado por los investigadores como el presunto responsable del abuso sexual y posterior asesinato de la adolescente de 14 años en la ciudad de Córdoba.

La causa, que conmocionó al país, continúa bajo la conducción del fiscal de instrucción Raúl Garzón, quien busca esclarecer cada una de las acciones ocurridas antes y después del crimen.

Declaración del principal acusado

La indagatoria de Barrelier es uno de los momentos más esperados dentro del expediente judicial. Los investigadores sostienen la hipótesis de que el acusado habría participado directamente en el abuso sexual y en el asesinato de Agostina Vega.

El crimen habría ocurrido entre el 23 y el 24 de mayo en una vivienda ubicada sobre calle Juan del Campillo al 878. A partir de distintos elementos incorporados a la causa, la Fiscalía intenta reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar las responsabilidades penales de cada una de las personas involucradas.

La declaración del acusado podría aportar información importante para el avance de la investigación, aunque también existe la posibilidad de que decida no responder preguntas, una facultad contemplada por la legislación vigente.

Qué ocurrirá con los otros dos imputados

Las actuaciones continuarán este miércoles 17 de junio con las indagatorias de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes permanecen detenidos e imputados por encubrimiento agravado.

Según la hipótesis judicial, ambos habrían tenido algún grado de participación posterior al asesinato, colaborando presuntamente en acciones destinadas a ocultar lo ocurrido.

En el caso de Andreani, trascendió que la estrategia de su defensa sería abstenerse de declarar. La mujer está bajo sospecha de haber facilitado el automóvil Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado ubicado en el sector de Ampliación Ferreyra.

Por otra parte, Fassetta deberá responder por las sospechas de haber colaborado en la limpieza de la vivienda donde ocurrió el crimen y en el envío de mensajes falsos dirigidos a la familia de la víctima. Para los investigadores, esas comunicaciones habrían tenido como objetivo desviar el rumbo de la pesquisa durante las primeras horas posteriores a la desaparición de Agostina.

O.P.