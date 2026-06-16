Copa de Oro Sur de Futsal Femenino: Esquel recibió a más de 270 jugadoras

Del 7 al 12 de junio, la ciudad de Esquel fue sede de una nueva edición de la Copa de Oro Sur de Futsal Femenino, uno de los torneos más importantes de la disciplina a nivel nacional, que reunió a 16 equipos de distintos puntos del sur argentino y convocó a más de 270 jugadoras, además de familiares y acompañantes que dieron un gran marco al evento.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Gimnasio Municipal y de la Escuela N° 112, donde durante seis jornadas se vivieron encuentros de gran nivel deportivo, consolidando una vez más a Esquel como una plaza destacada para la organización de eventos deportivos de alcance nacional.

La Copa de Oro Sur contó con la participación de siete equipos de la cordillera, además de representantes de la meseta y del sur provincial, fortaleciendo el crecimiento del futsal femenino y generando un espacio de competencia e intercambio entre instituciones de distintas regiones del país.

Tras una intensa semana de actividad, el equipo de UPSAP de Caleta Olivia se consagró campeón de la edición 2026, coronando una destacada actuación a lo largo del certamen.

Marcelo Millamán, presidente de la Asociación de Futsal de Esquel, destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de competencias en la ciudad y agradeció el acompañamiento recibido para hacer posible el evento.

"Estos torneos son fundamentales porque permiten seguir fortaleciendo el futsal femenino y, al mismo tiempo, generan un importante movimiento turístico y económico para la ciudad. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento constante del intendente Matías Taccetta y por el trabajo articulado que se realizó junto a las subsecretarías de Deportes y Turismo, que fue clave para el éxito de la organización", expresó.

Millamán también valoró que muchas de las delegaciones visitantes pudieran disfrutar de otros atractivos de Esquel durante su estadía.

"La llegada de la nieve al cerro fue un atractivo extra para quienes nos visitaron. Muchas jugadoras y familias tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar de la nieve por primera vez, complementando la experiencia deportiva con todo lo que ofrece nuestra ciudad", señaló.

Asimismo, destacó que la coordinación entre las áreas municipales permitió brindar información turística, asesoramiento y acompañamiento a las delegaciones, favoreciendo que los visitantes pudieran recorrer distintos puntos de interés y aprovechar las propuestas recreativas de la ciudad.

La realización de una nueva Copa de Oro Sur reafirma el posicionamiento de Esquel como sede de grandes eventos deportivos y demuestra el valor del trabajo conjunto entre instituciones, asociaciones y el municipio para seguir promoviendo el deporte, el turismo y el desarrollo regional.