Corcovado: robaron un caballo y lo hallaron faenado

La Comisaría Distrito Corcovado intervino rápidamente ante la denuncia de un vecino por la sustracción de un equino. Según detalló la subjefa de la Unidad Regional de Esquel, Comisario Carolina Pauli, el damnificado se presentó en la dependencia policial manifestando la sustracción del animal y sumó una sospecha directa sobre un habitante de la zona. Ante esta presunción de consumo por parte de un vecino, el personal de la comisaría local inició las tareas de investigación pertinentes.

A partir de los datos recabados en las primeras horas, los efectivos elaboraron los informes correspondientes para solicitar una orden judicial. Pauli indicó que se solicitó una diligencia de allanamiento que se efectivizó el día lunes en horas de la tarde. El procedimiento judicial arrojó resultados inmediatos para el avance de la causa.

Durante el registro del domicilio del sospechoso, los uniformados hallaron los restos del caballo. Con resultado positivo se secuestró lo que es paleta y cuartos, precisó la Comisario, quien además agregó que se encontró casi el animal completo salvo el costillar, que estiman que fue lo único que posiblemente se podría haber consumido hasta el momento del operativo.

A pesar de que los restos fueron secuestrados y el hecho fue esclarecido en gran parte, las actuaciones correspondientes ya se encuentran en manos de la Justicia. La causa continua de investigación del Ministerio Público Fiscal, confirmó la jefa policial sobre los pasos a seguir.

Finalmente, Pauli valoró la eficacia y la celeridad con la que se movilizaron los agentes de la localidad vecina para resolver la situación. Explicó que no deja de ser un delito de abigeato en menor escala, pero que igualmente es un hecho que se destaca por el trabajo rápido y accionar del personal policial.

EBW