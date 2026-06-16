Macacha Güemes, la mujer que ayudó a construir la independencia argentina

Cuando se recuerda la lucha por la independencia argentina, el nombre de Martín Miguel de Güemes ocupa un lugar destacado. Sin embargo, detrás de muchas decisiones, acuerdos políticos y acciones que permitieron sostener la resistencia en el norte del país, hubo una mujer cuya influencia fue mucho mayor de lo que durante años reflejaron los libros de historia. Esa mujer fue Macacha Güemes.

Nacida en Salta el 11 de diciembre de 1787, María Magdalena Dámasa Güemes creció en una familia acomodada y vinculada a la administración colonial española. Su padre, Gabriel de Güemes Montero, era tesorero de la Real Hacienda y se ocupó de brindarle una formación poco habitual para las mujeres de la época. Aprendió a leer, escribir, tocar instrumentos musicales y desarrolló habilidades que más adelante serían determinantes en su vida política.

Una mujer adelantada a su tiempo

Desde pequeña mantuvo una relación muy cercana con su hermano Martín. Ambos compartían largas jornadas en el campo y una visión de la sociedad que contrastaba con las rígidas divisiones sociales vigentes a fines del siglo XVIII.

En 1803 contrajo matrimonio con Román Tejada, integrante de una tradicional familia salteña. Sin embargo, la llegada de la Revolución de Mayo cambió el rumbo de su vida.

Cuando comenzaron los movimientos independentistas, Macacha puso su casa al servicio de la causa patriota. Allí organizó un taller donde familiares y amigas confeccionaban ropa para los soldados que integraban las fuerzas lideradas por Güemes. Aquella colaboración inicial pronto se transformó en una participación mucho más profunda.

La política detrás de la Guerra Gaucha

Mientras Martín Miguel de Güemes conducía la llamada Guerra Gaucha contra los realistas, Macacha trabajaba en un terreno igual de importante. Construía acuerdos, administraba recursos, transmitía información y mantenía contacto con distintos sectores sociales.

Su capacidad para la negociación quedó reflejada en uno de los episodios políticos más importantes del período. En la estancia Los Cerrillos, propiedad de la familia Tejada, impulsó acercamientos entre Güemes y el general José Rondeau, cuyas diferencias amenazaban con debilitar el frente patriota.

Ese entendimiento permitió reducir tensiones internas en un momento decisivo para las Provincias Unidas. Meses después, el 9 de julio de 1816, el Congreso reunido en Tucumán declaró la independencia argentina.

Por su habilidad para mediar conflictos y sostener acuerdos, muchos historiadores la consideran una de las mujeres con mayor influencia política en el norte argentino durante las guerras de independencia.

La lucha continuó después de Güemes

Macacha acompañó a su hermano hasta los últimos días de su vida. Estuvo cerca de él cuando fue herido por fuerzas realistas en junio de 1821 y permaneció vinculada a la actividad política tras su fallecimiento.

Lejos de retirarse, defendió las ideas federalistas y continuó participando activamente en los debates de la provincia. También enfrentó persecuciones y fue detenida junto a integrantes de su familia. Su liberación llegó gracias a una protesta popular conocida como la Revolución de las Mujeres.

Con el paso de los años se convirtió en una figura respetada por amplios sectores de Salta, tanto por su compromiso político como por la ayuda que brindaba a personas de escasos recursos.

Macacha Güemes falleció el 7 de junio de 1866. Durante mucho tiempo fue recordada solamente como la hermana de un prócer. Hoy su figura recupera el lugar que le corresponde como dirigente política, mediadora, patriota y protagonista de una etapa decisiva de la historia argentina.

O.P.