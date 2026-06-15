De la costa a la cordillera: el Tren Patagónico abre la venta de pasajes para julio

La temporada invernal está cada vez más cerca y el Tren Patagónico se posiciona como una de las opciones predilectas para quienes buscan una experiencia de viaje diferente. A partir de las 10:00 de este martes, se abrirá la venta oficial de pasajes para los servicios correspondientes al mes de julio, un periodo de alta demanda tanto para residentes como para turistas.

El recorrido, que atraviesa más de 800 kilómetros de paisajes cambiantes, conecta la costa atlántica con la imponente cordillera andina. Durante el trayecto, los pasajeros cuentan con comodidades pensadas para un viaje confortable, que incluyen coches Pullman y camarotes, además de un coche comedor donde se destaca la oferta gastronómica regional. Para mayor comodidad, el servicio también dispone de conexión a internet satelital.

Un viaje con entretenimiento a bordo

Uno de los atractivos más esperados para estas vacaciones es la reincorporación del coche cine. Este espacio recreativo ofrecerá una programación seleccionada para toda la familia, que incluirá desde propuestas infantiles hasta cine patagónico y funciones de trasnoche. Esta iniciativa busca transformar el largo viaje en una experiencia cultural y recreativa mientras se atraviesa la Región Sur rionegrina.

Además del transporte de pasajeros, el tren mantiene su apuesta por la logística integral al conservar el servicio de bandejas automovileras. Esta opción resulta ideal para quienes planean movilizarse con vehículo propio una vez llegados a destino, facilitando la conexión entre los distintos puntos de la provincia.

Información útil y tarifas

Los interesados podrán adquirir sus pasajes de manera presencial en las estaciones, por vía telefónica, a través de agencias habilitadas o mediante la web oficial www.trenpatagonicosa.com.ar.

Tarifas para el mes de julio:

Servicio Pullman: $98.500 (residentes) | $118.500 (no residentes).

Servicio Camarote: $137.000 (residentes) | $165.500 (no residentes).

Transporte de vehículos: Desde $166.500 (hasta 1,55 mts) hasta $229.000 (a partir de 1,56 mts).

Con esta propuesta, el Tren Patagónico no solo fortalece la conectividad regional, sino que consolida un servicio que es parte fundamental del patrimonio y la identidad de Río Negro.



