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Por Redacción Red43

Cargaba el celular dentro del auto y explotó: la mujer que lo acompañaba está grave por las quemaduras

La víctima tiene 45 años y estaba en el asiento del acompañante. Tras la explosión, el conductor perdió el control del vehículo, chocó y se prendió fuego. Las recomendaciones. 
Por Redacción Red43

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Una mujer de 45 años resultó gravemente herida luego de que un teléfono celular, que estaba conectado para cargarse, explotara dentro del auto que circulaba, por la ruta E-53, en Córdoba. El dramático episodio ocurrió por la noche, cuando el conductor de un vehículo modelo Renault Sandero perdió el control tras el incendio espontáneo dentro del habitáculo y terminó chocando contra una alcantarilla. La acompañante sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado.

 

De acuerdo con la información brindada por el personal policial, el siniestro se desató de forma imprevista mientras el teléfono completaba su carga de energía. La explosión y el humo instantáneo provocaron que el conductor, de 43 años, se desorientara y perdiera el dominio del automóvil, impactando violentamente en el acceso a un establecimiento rural.

 

Debido a la gravedad de las lesiones y las extensas quemaduras, las autoridades médicas mantienen a la mujer con pronóstico reservado, mientras que el chofer se encuentra fuera de peligro. El accidente encendió las alarmas sobre los riesgos de estos dispositivos y los motivos por los cuales pueden fallar las baterías de litio, las cuales funcionan mediante un proceso electroquímico para almacenar energía.

 

Según explicó el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Arnaldo Visintin, estos aparatos tecnológicos cuentan de fábrica con sistemas de seguridad internos que están destinados específicamente a controlar el voltaje y evitar cortocircuitos. El especialista detalló que cuando se producen fallas en esos mecanismos de protección, el voltaje del teléfono puede alcanzar niveles muy peligrosos.

 

En este tipo de situaciones extremas, el solvente interno de la batería tiende a degradarse rápidamente, genera un hinchamiento en la estructura del dispositivo y termina provocando incendios o explosiones masivas dentro de lugares reducidos.Para evitar estos accidentes viales y domésticos, los expertos recomendaron de forma urgente evitar la exposición de los teléfonos móviles a las altas temperaturas ambientales.

 

Asimismo, aconsejaron no dejarlos conectados cargando en lugares cerrados, sin ventilación o expuestos de forma directa bajo los rayos del sol dentro de los autos, ya que el sobrecalentamiento térmico incrementa de forma directa las probabilidades de fallas destructivas en las celdas de litio.

 

 

 

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