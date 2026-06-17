Un volcán está que arde en la cordillera y hay alerta en toda la Patagonia

El Volcán Nevados de Chillán, ubicado en la cordillera de la Región de Ñuble y lindero con el norte de Neuquén, pasó este lunes 15 de junio de 2026 a alerta amarilla tras registrar un aumento sostenido de su actividad.

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), elevó la alerta técnica de verde a amarilla. La medida responde a un incremento de la actividad interna y superficial detectado en los últimos meses.

Según el organismo, las estaciones de monitoreo registraron desde fines de febrero un aumento persistente de la sismicidad asociada a la dinámica de fluidos dentro del sistema volcánico. En las últimas horas, ese proceso se acompañó de manifestaciones visibles en la superficie del cráter.

El Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) consignó al menos cinco pulsos de material piroclástico desde el cráter activo, con alturas de hasta 160 metros sobre el borde. La dispersión predominó hacia el sureste.

Tras esos episodios, la actividad continuó con emisiones permanentes de gases y material particulado. Los especialistas interpretaron ese comportamiento como una señal de mayor inestabilidad del sistema.